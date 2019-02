Mourinho geeft geruchten rond Hazard een zetje: “Eden heeft het talent om bij Real te spelen” Kristof Terreur

24 februari 2019

19u03 0 Premier League Agent Jose. Salesman Mourinho. Zijn ex-trainer geeft de campagne nog een extra zetje. Zo zei Jose Mourinho op de Spaanse zender DAZN: “Eden Hazard heeft het talent en de persoonlijkheid om het zware shirt van Real te dragen.” Real wil Hazard, Hazard wil Real. Daar verandert het transferverbod van Chelsea weinig aan. Als Chelsea nog 100 miljoen wil vangen, moet het zijn sterkhouder deze zomer verkopen.

Een voorbereid mens telt voor twee. Het nationaal en internationaal transferverbod voor Chelsea tot juni 2020 plus een boete van 530.000 euro kwam niet uit de lucht vallen. Niet voor de club, op de hoogte van het onderzoek, en evenmin voor de entourage van Eden Hazard. Die hield het FIFA-dossier tegen Chelsea al een tijdje in de gaten. Vooral het tijdstip dan waarop de FIFA de straf tegen de Engelse topclub zou aankondigen. Het verdict viel gisterenvoormiddag. Een timing die het kamp Hazard allesbehalve slecht uitkwam. Ideaal met het oog op een mogelijke transfer naar Real Madrid.

Fors offensief in juli

Chelsea staat nu écht met de rug tegen de muur. Hazard ligt nog zestien maanden onder contract. Alle pogingen tot gesprekken over een nieuwe overeenkomst schoof hij tot nu toe voor zich uit - zijn Spaanse droom in het achterhoofd. Als Chelsea nog minstens 100 miljoen euro wil vangen, moet het hem aan het eind van het seizoen verkopen. Voetbal is op Stamford Bridge in de eerste plaats business. Hem nog een jaartje langer houden, om hem vervolgens gratis te laten vertrekken, zou serieuze kapitaalsvernietiging zijn. Zelfs met een transferverbod boven het hoofd.

Chelsea kondigde in een officieel statement aan een beroep te zullen aantekenen tegen de beslissing van de FIFA. Een stap waarop ook het kamp Hazard had geanticipeerd. Bij precedenten, Barcelona, Real Madrid en Atlético, zaten tussen de uitspraak en de beroepsprocedures bij de wereldvoetbalbond en het TAS tussen 9 maanden en anderhalf jaar. Sowieso stellen The Blues met hun beroep het verbod met een transferperiode uit. Daar ligt de winst voor Hazard. Chelsea mag komende zomer zo goed als zeker nog nieuwe spelers binnenhalen. Met Christian Pulisic, deze winter voor 64 miljoen euro weggeplukt bij Dortmund, werd er al geanticipeerd. In juli zal Chelsea vervolgens een fors offensief inzetten om zich te wapenen tegen het transferverbod. Die extra 100 miljoen euro voor een speler die in zijn hoofd klaar is met Chelsea, is dan welgekomen. Een uitgaande move van Hazard is een win-win voor alle partijen. Bij Real wachten ze op het juiste moment om toe te slaan. Alle lijntjes liggen uit. Ook bij de Engelse topclub zijn ze officieel op de hoogte van de interesse van Real. De club beseft dat er geen houden aan is indien Real zich straks fors manifesteert. Zelfs met een transferverbod boven het hoofd.

De FIFA strafte Chelsea wegens onregelmatigheden bij 29 transfers van minderjarigen. De disciplinaire commissie onderzocht maar liefst 92 transfers, waaronder ook die van Charly Musonda Junior van Anderlecht naar Chelsea in 2012. Paars-wit had zijn grootste talent met Zambiaanse roots een jaar eerder 500.000 euro toegestopt in de hoop dat hij niet zou vertrekken, maar Chelsea betaalde dat bedrag met een extra toeslag uiteindelijk helemaal terug. Omdat Zambia een voormalige kolonie is van het Verenigd Koninkrijk profiteerde Chelsea er ook van om de situatie van enkele familieleden te regulariseren. Bij de FIFA wilden ze niet bevestigen of ze ook bij die overgang malversaties hadden vastgesteld, maar daar lijkt het niet op. Volgens de FIFA draait het hoofdzakelijk om jongeren die zonder toestemming internationaal zijn getransfereerd en in sommige gevallen zelfs voor Chelsea speelden voor hun transfers officieel werden aangevraagd.

Abramovich

Voor Chelsea komt het transferverbod bovenop zijn existentiële crisis. Het faillissement van zijn kortetermijnpolitiek. Eigenaar Roman Abramovich lijkt, sinds de niet-verlenging van zijn werkvergunning in Engeland, de interesse te zijn verloren in zijn speeltje. De club is in de Premier League afgegleden, veel sportief verstand loopt er niet meer rond, en Chelsea kan zich op internationaal vlak steeds minder meten met de elite. Bovendien staat de toekomst van Maurizio Sarri de komende week op het spel. Het tiende trainersontslag in 15 jaar wenkt.