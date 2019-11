Exclusief voor abonnees Mourinho en de Belgen, dat matcht. Zijn eerste ontmoeting met Vertonghen was hilarisch: “De jongen stond in zijn blootje” Kristof Terreur in Engeland

20 november 2019

21u30 1 Premier League De nationaliteit maakt hem weinig uit. Zolang ze maar in dienst spelen van zijn genie. Het huwelijk Tottenham-Mourinho wordt José en de Belgen, deel III. Van de ­Gouden Generatie zal straks een derde onder zijn vleugels hebben ­gewerkt. Met meer ‘matches’ dan je denkt. The Special One swipet naar rechts.

Jan Vertonghen - Tottenham • ’19-...

Ervaren, meedogenloos en intelligent: verwante zielen

“The boy was naked.” Een zaaltje op White Hart Lane moest eens smakelijk lachen. Op 28 september 2013 maakte Jan ­Vertonghen eerst kennis met de nagels van Fernando Torres, vervolgens met de vlijmscherpe tong van Chelsea-trainer José Mourinho. Die vond dat de Rode Duivel zijn speler een rode kaart had aangenaaid en haalde een hilarische fase van enkele dagen ervoor aan. Die waar Vertonghen in vol duel de broek van Aston Villa-spits Helenius naar beneden trok. “He’s a special guy. Als je naar YouTube surft, staat de fase bij de meest ridicule situaties uit het voetval ooit. De jongen was naakt.” In één adem voegde Mourinho eraan toe dat hij Vertonghen wel een fantastische speler vindt. Een type die hij graag in zijn ploeg heeft. Ervaren, intelligente en meedogenloze strijders die alle middelen aanwenden om een tegenstander uit balans te brengen. Op dat vlak zijn ze alvast een match.

