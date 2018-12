Mourinho (55) niet langer trainer van Manchester United, Portugees krijgt minstens 13 miljoen euro mee TLB/KTH/YP

18 december 2018

10u50 103 Premier League José Mourinho is niet langer de trainer van Manchester United. Dat maakte de ploeg van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini zonet bekend. De 55-jarige Portugees kreeg United maar niet aan het voetballen en verloor met zijn ploeg afgelopen weekend nog de topper tegen Liverpool (3-1), waardoor de kloof met leider Liverpool al . Dat was de nederlaag te veel voor ‘The Special One’.

“José Mourinho heeft de club met onmiddellijke ingang verlaten”, zo liet Manchester United in een korte mededeling op zijn website weten. “Tot het einde van het seizoen wordt er een tijdelijke vervanger aangesteld, in afwachting van de nieuwe hoofdcoach.” Mourinho (55) werkte sinds 2016 op Old Trafford, waar hij Louis van Gaal opvolgde als manager.

Mourinho pakte in zijn eerste seizoen met Man. United drie prijzen: de Community Shield, de League Cup en de eindzege in de Europa League. Op weg naar de finale van die laatste Europese beker kegelde Mourinho met United in de kwartfinales Anderlecht uit het toernooi, in de finale werd met 2-0 gewonnen tegen Ajax. Vorig seizoen grepen de roden uit Manchester echter naast alle prijzen. De ploeg van Mourinho eindigde in de Premier League als tweede, op grote afstand van stadgenoot Manchester City.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC Manchester United(@ ManUtd) link

Saai voetbal

Na een degelijk eerste seizoen, kon Mourinho de verwachtingen dus maar heel zelden inlossen op Old Trafford. Dit seizoen verloor United vijf van de zeventien competitieduels. De twintigvoudig Engelse landskampioen staat niet alleen een straatlengte achter op Liverpool, maar ook een plek in de top vier (en dus een ticket voor de Champions League is, red.) is momenteel ver buiten bereik.

Lukaku en co hebben elf punten minder dan Chelsea, dat momenteel de vierde plek bekleedt. Mourinho kreeg ook veel kritiek op het slechte, vaak saaie spel van zijn elftal en zijn gedrag langs de lijn. Bovendien bleven ook de resultaten weg: Manchester United beleefde zijn slechtste seizoensstart in de Premier League 28 jaar. Door de ondermaatse resultaten, was het ontslag onafwendbaar geworden. Het ontslag kost United, door de contractverlenging van Mourinho in januari tot media 2020, een jaarsalaris van minstens 13 miljoen euro.

De clubleiding gaat op korte termijn een interim-manager aanstellen die het seizoen afmaakt. Door verschillende Engelse media wordt de naam van ex-speler en huidig staflid Michael Carrick (zes maanden geleden gestopt, red.) al naar voren geschoven, maar die piste werd nog niet bevestigd door de Engelse grootmacht zelf. Daarna begint de zoektocht naar een trainer voor de komende jaren. De Fransman Zinédine Zidane, die afgelopen zomer vertrok bij Real Madrid nadat hij met de Spanjaarden voor de derde keer op rij de Champions League had gewonnen, wordt vaak genoemd.

Vertrouwen in Belgen, moeilijke relatie met Belgische bond

De Rode Duivels op Old Trafford, Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, kregen van Mourinho veel vertrouwen op Old Trafford. De Portugees had ongetwijfeld een belangrijk aandeel in de contractverlenging die Fellaini er afgelopen zomer tegen de verwachtingen in ondertekende. Met sterspeler Paul Pogba had hij dan weer een moeilijke relatie, het tweetal ging onlangs op training nog in de clinch.

Ook met de Belgische bond zou er sprake zijn van een moeilijke relatie, omdat zijn spelers soms geblesseerd terugkeerden naar hun club na interlandverplichtingen. Zo was er bij het Nations League-tweeluik van vorige maand een plotse afzegging van Fellaini, terwijl er mysterieus gedaan werd rond een blessure van Lukaku, die eveneens niet aan spelen toekwam. Tijdens de thuiswedstrijd tegen IJsland dook Mourinho dan weer plots op in de tribunes van het Koning Boudewijnstadion.