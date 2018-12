Mourinho (55) niet langer trainer van Manchester United, Portugees krijgt minstens 13 miljoen euro mee TLB/KTH/YP

18 december 2018

10u50 103 Premier League De ruzie te veel, de nederlaag te veel. José Mourinho is niet langer trainer van Manchester United. Dat maakte de ploeg van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini dinsdagmorgen bekend. De 55-jarige Portugees kreeg United maar niet aan het voetballen en schopte iedereen in de club tegen de schenen. De nederlaag tegen Liverpool, en zijn gesneer achteraf, kostte hem uiteindelijk zijn job. The Special One vertrekt zoals hij dat altijd doet: met slaande deuren.

“José Mourinho heeft de club met onmiddellijke ingang verlaten”, zo liet Manchester United in een korte mededeling op zijn website weten. “Tot het einde van het seizoen wordt er een tijdelijke vervanger aangesteld, in afwachting van de nieuwe hoofdcoach.” Mourinho (55) werkte sinds 2016 op Old Trafford, waar hij Louis van Gaal opvolgde als manager.

Mourinho pakte in zijn eerste seizoen met Man. United drie prijzen: de Community Shield, de League Cup en de eindzege in de Europa League. Op weg naar de finale van die laatste Europese beker kegelde Mourinho met United in de kwartfinales Anderlecht uit het toernooi, in de finale werd met 2-0 gewonnen tegen Ajax. Drie prijsjes waar hij graag naar verwees. Drie vingertjes in de lucht. Vorig seizoen greep United echter naast alle prijzen. De ploeg van Mourinho eindigde in de Premier League als tweede, op grote afstand van stadgenoot Manchester City.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC Manchester United(@ ManUtd) link

Saai voetbal

Na een degelijk eerste seizoen, kon Mourinho de verwachtingen dus maar heel zelden inlossen op Old Trafford. Dit seizoen verloor United vijf van de zeventien competitieduels. De twintigvoudig Engelse landskampioen staat niet alleen een straatlengte achter op Liverpool, maar ook een plek in de top vier (en dus een ticket voor de Champions League) is momenteel ver buiten bereik.

United heeft elf punten minder dan Chelsea, dat momenteel de vierde plek bekleedt. En over het voetbal zwijgen we maar. Traag, ongeïnspireerd, weinig kansen, defensief gestuntel. Als Mourinho zijn elftallen zelfs defensief niet meer op orde krijgt. Manchester United beleeft zijn slechtste seizoensstart in de Premier League 28 jaar. Door de ondermaatse resultaten, was een ontslag onafwendbaar geworden. Tot gisteravond was er twijfel over de hoge kostprijs. En het gebrek aan alternatieven. Uiteindelijk hakten de Glazers, onder druk, toch de knoop door. Adieu Mourinho. Zijn exit kost United, door de contractverlenging die hij in januari tekende, minstens een jaarsalaris van minstens 13 miljoen euro. Plus nog bonussen. Dure operatie.

De clubleiding wil op korte termijn een interim-manager aanstellen. Verschillende Engelse media schuiven ex-speler en huidig staflid Michael Carrick naar voren geschoven, maar ex-speler Laurent Blanc en ex-assistent Carlos Quieroz maken meer kans. Daarna begint de zoektocht naar een nieuwe trainer. Zinédine Zidane, die afgelopen zomer vertrok bij Real Madrid, wordt vaak genoemd, maar de clubleiding heeft een boontje voor een trainer die perfect in het profiel past: Mauricio Pochettino van Tottenham. Modern voetbal, harde werker en goed met de jeugd. Alleen hangt er een serieus prijskaartje. Onlangs tekende hij een nieuw contract bij Spurs.

Vertrouwen in Belgen, moeilijke relatie met Belgische bond

Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini kregen van Mourinho veel vertrouwen. De Portugees had een belangrijk aandeel in de contractverlenging die Fellaini vorige zomer, maar op dat moment was hij al wat steun kwijt in de kleedkamer. Dat werd er alleen maar erger op toen hij Paul Pogba voor de groep meermaals vernederde. Hun relatie was onwerkbaar geworden. En Pogba had veel vrienden in de spelersgroep.

De trainer delfde zijn eigen graf. Niet in het minst door het bestuur constant op de korrel te nemen. Sneren over het uitblijven van de versterkingen die hij wilde, frustraties over het gebrek aan sportieve kennis binnen de club, de slechte scouting. Mourinho liep alle excuses af. Voor de spiegel staan deed hij nooit.

Man United ontsloeg zijn derde trainer in vijf jaar. Ook de club heeft een reset nodig. Na het vertrek van Sir Alex Ferguson en rechterhand David Gill verdween het voetbalverstand uit de bestuurskamer. Commercieel genie Ed Woodward werd gepromoveerd tot CEO, maar die had nooit een sportief plan. Lukraak investeren in de hoop commercieel nog meer te kunnen scoren. Het merk United kreeg onder zijn beleid zware klappen. Vooral op het veld.