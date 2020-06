Morgen laatste match van Vertonghen voor Tottenham? Vandaag beslissing over tijdelijke contractverlenging KTH

22 juni 2020

06u10 0 Premier League De handtekening staat er nog niet. Nog tot dinsdag heeft Jan Vertonghen (33) om in te stemmen met een tijdelijke contractverlenging bij Spurs. Zit zijn tijd in Londen er morgen na acht jaar op?

Een officiële mededeling zat zondagavond nog niet in de pijplijn. José Mourinho krijgt vandaag de eer om de beslissing van Vertonghen bekend te maken. Spelers met een aflopend contract kregen tot maandagavond de tijd om hun zegen te geven over een tijdelijke verlenging tot begin augustus door de coronamaatregelen.

David Silva, de volgende club­legende die Man City straks uitwuift, doet er nog een maand bij. Eerder uitzondering dan regel. Willian en Pedro raakten er niet met Chelsea, wegens niet genoeg garanties bij een eventuele blessure. Ook Vertonghen wachtte lang.

Een langere verbintenis dan een maand zat er niet in. Zijn avontuur in Londen was na acht jaar sowieso over. Mogelijk een maand eerder nu. West Ham morgen is de laatste match voor de einddatum op zijn contract. Een adieu in een leeg stadion?

Italië? Spanje?

Over interesse heeft Vertonghen niet te klagen. Lijntjes liggen uit. AS Roma heeft hem op de lijst als het geen vergelijk vindt over Chris Smalling, momenteel gehuurd van Man United. Ook andere clubs in Italië bestuderen het dossier-Vertonghen. In Spanje is hij ook bij verscheidene ploegen aangeboden. De Rode Duivel wil liefst Europees spelen, in een toffe stad, in een competitieve om­geving. Hij voelt dat hij nog een aantal goeie jaren in zijn lichaam heeft.

