Morata wint duel der spitsen van 'babyface' Lukaku, waardoor Chelsea weer helemaal meedoet bovenin (1-0)

Bron: Eigen berichtgeving 0 photonews Lukaku -zonder baard- verloor het spitsenduel tegen Morata. Premier League Acht punten al bedraagt de voorsprong van Manchester City op stadsgenoot United. De 'Mancunians' verloren de kraker van de elfde speeldag met het kleinste verschil op bezoek bij Chelsea (1-0). Alvaro Morata scoorde de enige goal van de match en won zo het spitsenduel van Romelu Lukaku.

Drie Belgen aan de aftrap van de kraker: Eden Hazard en Thibaut Courtois bij Chelsea en Romelu Lukaku -zonder baard- bij de bezoekers. En binnen het openingskwartier konden de drie Duivels zich ook al tonen. Eerst was er een uitstekende Courtois nodig om de plaatsbal van Lukaku te stoppen en enkele minuten later bracht De Gea redding op een prima pegel van Hazard.

Nóg binnen het eerste halfuur werd de 1-0 van Chelsea afgekeurd voor een duwfout van Morata op Jones, miste Bakayoko -die alomtegenwoordig was- onbegrijpelijk en kopte Rashford vanop enkele meters over de kooi van Courtois. Een intens wedstrijdbegin, smullen voor de fans. Maar na het openingshalfuur viel het plots stil.

Veel middenveldspel, irritante foutjes en te vaak balverlies: de oorzaken voor het uitblijven van gevaar waren legio. Het was veelzeggend dat de beste kans nog viel na een stilstaande fase. Christensen, die Luiz en Rüdiger uit de ploeg hield na hun dramatische partij in Rome, kopte een hoekschop vanop enkele meters over.

Morata prikt de 1-0

United dacht, zoals eigenlijk in elke topper onder Mourinho, in eerste instantie aan de organisatie. Lukaku stond op een eiland te voetballen en samen met Rashford vocht 'Big Rom' een oneerlijke strijd uit tegen een blauwe overmacht. En die mannen in het blauw kregen ook wat ze verdienden voor hun initiatief: een doelpunt.

Tien minuten na rust schilderde Azpilicueta de bal op het hoofd van Morata en bij United wisten ze blijkbaar niet dat de ex-spits van Real en Juventus uitstekend is met de kop. Nu weten ze het echter wél, want de vrijstaande Spanjaard deponeerde het leer knap in de verste hoek: 1-0.

Zwakke invalbeurt Fellaini

Mourinho gooide Fellaini in de strijd, maar 'Big Fella' zorgde er vooral voor dat Chelsea gevaarlijk was. Fellaini liet zich twee keer knullig de bal afsnoepen en haalde opgelucht adem dat Morata en Bakayoko zich niet profiteerden. Chelsea liet na om de match te beslissen.

Maar die missers braken de 'Blues' niet zuur op. Hazard -die weer enkele rotschoppen moest incasseren- werd enkele minuten voor affluiten nog naar de kant gehaald en van daar zag hij hoe er een uitstekende Courtois nodig was om Fellaini van de 1-1 te houden. Daarna was United niet meer gevaarlijk.

