Mooie binnenkomer voor Castagne: Rode Duivel scoort bij debuut voor Leicester, assist van Praet Kristof Terreur in Engeland

13 september 2020

16u34 0 Premier League Het eerste Belgische doelpunt in de Premier League komt van de enige debutant. Timothy Castagne (24) kopte zich meteen in de harten, op voorzet van Dennis Praet. Mooie binnenkomer. Jamie Vardy scoorde twee keer vanop de stip.

Voetbal is een internationale sport. Leicester City startte tegen West Brom met drie Belgen, een meer dan zijn Belgische partnerclub OHL zaterdag tegen Standard. Youri Tielemans en Dennis Praet vormden het hart van het middenveld. Timothy Castagne draafde zijn rechterflank af.

Met zijn aanvallende impulsen scoorde hij punten. Hij kopte Leicester op het uur op voorsprong, op aangeven van Dennis Praet (1-0). Doelpunt van Belgische makelij. Als er straks weer supporters binnen mogen in de Premier League, zullen in de Midlands de Belgische vlaggen wat strakker wapperen. Bij Castagne zijn er bij zijn club geen twijfels: de duurste Belgische verdediger aller tijden gaat het maken in de Engelse topklasse.

In zijn tijd bij Genk trof hij een keer raak in competitieverband. Bij Atalanta stond hij in drie seizoenen vijf keer aan het kanon. In Engeland zal hij meer ruimte krijgen om zich uit te leven.

Na een slome start won Leicester uiteindelijk met 3-0. Twee keer zijn topschutter Jamie Vardy vanop de stip.

🇧🇪 Belgen die scoorden bij hun debuut in de #PremierLeague:



- Luc #Nilis

- Thomas #Vermaelen

- Christian #Benteke

- Leandro #Trossard

- Timothy #Castagne 👏🏻👏🏻👏🏻#Leicester pic.twitter.com/HsqxFBd8kJ Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link