Moeder van Manchester City-coach Pep Guardiola verliest strijd tegen coronavirus MXG

06 april 2020

16u21 0 Premier League Dolors Sala Carrio is overleden aan het coronavirus. Sala Carrio (82) is de moeder van de Spanjaard Pep Guardiola, de trainer van Manchester City. De dame overleed in Manresa, bij Barcelona. Dat liet de club zelf weten op haar website. “Iedereen die met de club geassocieerd is zendt het diepste medeleven uit richting Pep, zijn familie en alle vrienden in verband met dit vreselijke verlies”, luidt het officiële statement van de Engelse kampioen.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . Manchester City(@ ManCity) link

Reactie Guardiola op coronavirus

In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Arsenal (op 11 maart) gaf Guardiola nog z’n mening over het coronavirus. “De reden waarom we voetballen is voor de supporters. Maar we moeten de instructies van de overheden volgen. Iedereen is betrokken bij dit virus, en we moeten er samen doorheen”, zei de Spaanse succescoach er toen over.



