Mo Salah: te plat voor Mourinho, nu de sensatie bij Liverpool Kristof Terreur in Engeland

Bron: @HLNinEngeland 37 Getty Images ) Premier League Zijn verhaal vertoont gelijkenissen met dat van Kevin De Bruyne. Te plat bevonden door José Mourinho bij Chelsea in 2014, maar geen drie jaar later speelt hij wel alles kapot in de Premier League. Maak kennis met Liverpoolsensatie Mo(hamed) Salah (25). De snelst rennende en scorende Egyptenaar.

De schaduw van Suárez

De vergelijkingen lagen er sneller dan hij ooit had durven denken. In november noemden kranten en statswebsites Mo Salah voor het eerst in één adem met Luis Suárez, hongerigste spits die de Premier League de afgelopen jaren heeft gezien. Sindsdien is de vergelijking nooit meer weggeweest. Omdat zijn doelpuntentellertje week per week bleef aandikken. Eind 2017 klokte Mo Salah af op 23 goals voor Liverpool in 29 matchen. De eerste die 20 goals kon scoren voor The Reds voor Kerstmis sinds Ian Rush in 1986-'87. Een mijlpaaltje dat hij sneller bereikte dan Robbie Fowler, Michael Owen, Fernando Torres en Suárez, om er maar een paar uit de recentere geschiedenis te noemen. Toch was Suárez allround straffer. Salah maakte er 17 in de Premier League, 6 in de Champions League (en voorrondes).

Lieveling van de Liverpoolscouts

Op bijna elke sportieve vergadering bij Liverpool kwam zijn naam de afgelopen twee jaar op tafel. De scouts van The Reds, die hem sinds 2013 bij Basel, de eerste club die hem in Europa een kans gaf, volgden, pushten al jaren voor zijn transfer, maar Chelsea profiteerde in 2014 van de gierigheid van de Liverpooleigenaars. "Om zijn snelheid kan je niet heen", zegt Jürgen Klopp. "Daarmee kan hij in elke competitie brokken maken. Wij hebben elk aspect van zijn spel bekeken. Vooral op fysiek vlak, hoe hij in duels zijn mannetje stond. En dat doet hij nu. Hij is ontwikkeld, maar op tv komt hij over als een mager ventje. Ons scoutingsapparaat heeft een fantastische job gedaan. Ze bleven ons de oren van de kop zagen: hij is klaar voor de stap, hij is klaar. En dat was hij ook. Chelsea kan je op dat vlak weinig verwijten. Hij was nog bleu toen hij daar arriveerde en moest opboksen tegen serieuze concurrentie. Misschien kwam die transfer gewoon te vroeg."

"Okay, sir"

Praten doet hij met de voeten. In de kleedkamer van Liverpool laat hij zich wel eens horen, maar Salah is geen tafelspringer, laat staan een roeper. Gevoelig en bedeesd, doch enorm ambitieus. Hoewel hij zijn vrije tijd liefst besteedt aan vrouw en dochter Makka, moet alles voor het voetbal wijken. Hij heet de perfecte professional te zijn. Bij zijn vorige clubs in Egypte en in Basel, stippen ze zijn luisterbereidheid en overgave aan als zijn belangrijkste kwaliteit. "Okay, sir." Meer laat hij zich doorgaans niet ontvallen, om vervolgens uit te voeren wat er van hem gevraagd werd. Een stille, harde werker.

Vriend van Eden Hazard

Ze vielen mekaar in de armen na het laatste fluitsignaal van Liverpool-Chelsea en wisselden van shirts. Die onvrijwillige, gemene trap op zijn kuit van Salah was Eden Hazard snel vergeten. "Op Chelsea zijn we destijds aan de praat geraakt en sindsdien zijn we in contact gebleven", zegt Hazard. "In het voetbal heb je niet veel vrienden, maar wij zijn mekaar niet uit het oog verloren. Als we mekaar horen, gaat het over alles: voetbal, het leven, onze gezinnen. Voor mij is hij een topper. Dat zag je destijds bij Chelsea op training ook, op sommige momenten in de matchen. Ik kan begrijpen waarom hij vertrok. Als je om welke reden dan ook geen kansen krijgt, zoek je die elders. En hij heeft zich fantastisch ontwikkeld in Italië, vervolgens bij Liverpool. Ik ben echt blij voor hem."

De Egyptische Messi

Zijn populariteit in eigen land bereikt ongekende hoogtes. Na jaren wachten heeft Egypte eindelijk weer een voetbalvedette. Zijn Messi. Zijn fantastische start bij Liverpool was de aanzet, maar met zijn prestaties bij de nationale ploeg voetbalde hij zich helemaal in de harten. Tegen Congo trapte hij de beslissende strafschop die Egypte voor het eerst sinds 1990 naar een WK bracht. Inclusief dolle taferelen. Hoogwaardigheidsbekleders boden hem na dat doelpunt een villa aan, maar Salah stond erop dat ze beter een donatie zouden overmaken aan Nagrig, zijn geboortedorp.

Gelooft in tweede kansen

Onlangs werd zijn familie overvallen, terwijl hij een wedstrijd speelde met zijn nationale ploeg. Zijn vader stond op het punt een klacht in te dienen tegen de dief, maar op vraag van zijn zoon liet hij de zaak varen. Volgens de overlevering gaf Salah de dief een aardige zakcent met de boodschap om zijn leven weer op orde te krijgen en een job te zoeken. Mensen zeggen dat hij iedereen een tweede kans gunt om uit de fouten te leren. Zoals ook hem overkwam na een mislukt avontuur van een jaar bij Chelsea. Hij werd in januari 2014 gehaald als vervanger voor Kevin De Bruyne, maar tijdens de weinige kansen die hij van José Mourinho kreeg, kon hij zelden overtuigen. Via Fiorentina en AS Roma werkte hij zich op naar de top in de Premier League. Nu er nog blijven.

In spoor van Drogba en co

Zelfs als hij de komende maanden nog amper scoort, sluit Mo Salah het seizoen zo goed als zeker af in de top tien van de topschutterslijst. Iets wat spelers met een Afrikaans paspoort in de Premier League zelden lukt. Salah kan de dertiende worden. Alleen Didier Drogba schopte het ooit twee keer tot topschutter, maar in negen seizoenen bij Chelsea haalde hij slechts drie keer de top tien in de eindstand van de beste schutters. Regelmaat was er niet altijd.

