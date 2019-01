Mo Salah matchwinnaar voor Reds vanop de stip tegen stug Brighton LPB

12 januari 2019

18u00 1 Brighton & Hove Albion BHA BHA 0 einde 1 LIV LIV Liverpool

Geen schoonheidsprijs, wel drie belangrijke punten voor Liverpool in het American Express Community Stadium van Brighton. Mo Salah brak kort na rust vanop de stip de ban voor de Reds. De overtreding was van Pascal Gross, die zich onnodig vergreep aan de Egyptische sterspeler. Tot dan had Liverpool zich de tanden stukgebeten op het stugge Brighton. De penaltygoal kwam als een cadeau voor Klopp en de zijnen, Salah miste in het slot onbegrijpelijk de 0-2. Divock Origi viel diep in de extra tijd in. Manchester City, maandag aan de slag tegen Wolverhampton, kijkt voorlopig tegen een achterstand van zeven punten aan.