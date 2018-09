Mitrovic over de fysieke strijd in de Premier League: "Als ze je een slag geven, moet je er een harder uitdelen" MDB

Ook de Premier League heeft ondertussen kennis gemaakt met Aleksandar Mitrovic. De voormalige spits van Anderlecht voelt zich bij promovendus Fulham kiplekker. Getuige ook zijn drie treffers in even veel wedstrijden. Maar de 23-jarige Serviër voelt ook dat het er fysiek stevig aan toe gaat. "Soms voelt het meer aan alsof ik aan het worstelen ben, dan dat ik voetbal speel."

En zeggen dat Anderlecht 'Mitrogol' bijna weer naar het Astridpark had gehaald. In januari van dit jaar streek Mitrovic op deadline day neer in Brussel, maar de deal sprong in laatste instantie af. Waarna zijn smartphone oplichtte. "Hoe gaat het met je?", vroeg Fulham-trainer Slavisa Jokanovic zich af. Een dag later pronkte Mitrovic met het shirt van 'The Cottagers'. "Ik heb daar een beetje geluk gehad hé?", vraagt Mitrovic aan de Daily Mail. "Nu probeer ik Slavisa iets terug te geven want hij deed er alles aan om mij hier te brengen. Soms zal ik scoren en soms ook niet, maar ik zal me altijd 100 procent geven voor hem."

Dat is ook nodig want in de Premier League gaat het er behoorlijk fysiek aan toe, ondervond Mitrovic al. "De verdedigers zijn hier heel sterk. Soms voelt het meer aan alsof ik aan het worstelen ben, dan dat ik voetbal speel. Na de wedstrijd tegen Burnley was ik echt moe. Meer van het vechten dan van het voetballen. Maar je moet laten zien dat je niet bang bent."

Hoofd omhoog, borst vooruit. Altijd voorop in de strijd. "Als ze je een slag geven, moet je er een harder uitdelen", gaat Mitrovic verder. "Ik probeer mijn wedstrijd te spelen, maar het is als oorlog voor mij. Ik zal er alles aan doen. Maar na de wedstrijd geef ik mijn tegenstanders de hand en wens ik hen het beste. Uiteindelijk is het maar sport. Het gaat om respect."

Hoewel hij bij Fulham aan de lopende band scoort, brak Mitrovic niet door bij het Newcastle United van Rafael Benitez. Daar is uiteraard een reden voor. "Benitez speelt defensief en op de counter", zegt Mitrovic. "Ik probeerde mijn best te doen, maar dat was ik niet. Hij vertelde me wat hij wilde en ik deed ook mijn best, maar ik weeg 90 kilogram en als ik defensief zo veel loop, heb ik geen power meer in de zestien. Hij wist dat ik in die stijl niet kon spelen en voelde het ook aan. Op defensief vlak is hij een van de besten en je kan dat ook zien als ze spelen. Maar persoonlijk ben ik liever zo dicht mogelijk bij de zestien van de tegenstrever. Ik heb voorzetten en aanvoer nodig, maar Benitez is een goede persoon en op het einde schudde ik hem de hand."