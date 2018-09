Misser van formaat: ploegmaat van Benteke slaagt er nog in om het leer naast het lege doel te leggen MDB

We zitten in de 82ste minuut wanneer de wedstrijd naar het einde toe kabbelt. Crystal Palace en Newcastle United konden tot dan toe de netten niet doen trillen. Totdat het moment lijkt aangebroken. Andros Townsend kan het leer maar net binnen houden en zwiept de bal alsnog voor. Doelman Dubravka verkijkt zich op de prima voorzet zodat Mamadou Sakho maar hoeft binnen te koppen. De 28-jarige Fransman slaagt er echter in om het leer nog naast de kooi van Newcastle te leggen. Ongeloof bij Sakho die misschien geen goed zicht had op de bal, frustratie bij al wie Crystal Palace een warm hart toe draagt. Wat eens zo zuur smaakt is dat het ook bij 0-0 bleef. Christian Benteke, die met een knieblessure aan de kant staat, zal er ongetwijfeld het zijne van denken.

