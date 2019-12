Minamino over transfer naar Liverpool: “Doel is om Premier League én Champions League te winnen” Redactie

19 december 2019

19u27 0 Premier League Takumi Minamino (24) maakt op 1 januari, wanneer de transfermarkt opent, de overstap van Red Bull Salzburg naar Liverpool. De Japanse international ondertekende een contract tot de zomer van 2024 en noemt zijn transfer “een droom”.

De winger maakte tot dusver dit seizoen negen doelpunten in 22 wedstrijden voor Salzburg. Verder was hij goed voor elf assists. Minamino, die een ploegmaat wordt van Divock Origi, trad in de groepsfase van de Champions League tweemaal aan tegen Liverpool. Hij scoorde eenmaal op Anfield, waar de Oostenrijkse club met 4-3 verloor. Ook tegen Racing Genk (6-2 en 1-4 zeges voor Salzburg) was hij telkens van de partij, in Limburg trof hij één keer raak. Na een reglementswijziging van de UEFA vorig jaar mag Minamino in de knock-outfase van het kampioenenbal toch aantreden voor Liverpool, ondanks het feit dat hij al in de Champions League speelde voor Salzburg.

"Het was een droom om een Liverpool-speler te worden", laat Minamino optekenen. "Het was één van mijn doelen om in de Premier League te spelen. Van de wedstrijden tegen Liverpool leerde ik dat dit team zo'n hoog niveau qua techniek en intensiteit haalt. Het is mijn doel de Premier League en de Champions League te winnen, en belangrijke bijdrages te leveren aan het team.”