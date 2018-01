Miljoenen rollen. Maak kennis met de defensie van 400 miljoen: Man City strikt peperdure vervanger voor Kompany Kristof Terreur in Engeland

24 januari 2018

09u45

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League De duurste defensie ter wereld krijgt er nog een duur juweeltje bij. Manchester City slaat opnieuw toe op de transfermarkt. De leider in de Premier League betaalt 65 miljoen euro voor Aymeric Laporte, linksvoetige verdediger van Athletic Bilbao. Hij moet op termijn mee de blessuregevoelige Vincent Kompany vervangen.

Normaal gezien had Laporte al in de zomer van 2016 bij Man City moeten landen, maar de verdediger trok toen onverwacht zelf de stekker uit de deal. De Citizens hadden de piste voorgoed laten varen, maar na een sportieve meeting deze week beslisten ze die weer te heractiveren. De blessuregevoeligheid van Vincent Kompany, na een maand in de lappenmand met een kuitblessure, blijft zorgen baren. Pep Guardiola wil niet meer op zijn aanvoerder bouwen. Tijd voor andere en jongere fundamenten dus. Enter Laporte dus. City meldde zich bij Bilbao en gaf de club de garantie dat ze zijn afkoopclausule zullen betalen: 65 miljoen euro plus 5 miljoen. Daarmee wordt hij na Virgil van Dijk, die voor 84 miljoen naar Liverpool, de tweede duurste verdediger ter wereld. City is er ook met Laporte zo goed als uit en hoopt de deal deze week nog af te ronden.

Laporte voegt zich bij de duurste defensie ter wereld. De voorbije jaren betaalde City 40 miljoen euro voor keeper Ederson, 18 miljoen euro voor back-up Claudio Bravo, 52 miljoen voor flankverdediger Kyle Walker, 30 miljoen euro voor flankverdediger Danilo, 56 miljoen euro voor centrale verdediger John Stones, 44,5 miljoen euro voor centrale verdediger Nicolas Otamendi, 45 miljoen voor centrale verdediger Eliaquim Mangala en 57 miljoen voor flankverdediger Benjamin Mendy. Kompany kostte in 2008 zo’n 9 miljoen euro. Zijn huidige achterhoede kost dus meer dan 400 miljoen.

City kan zich wat permitteren op de markt met jaarlijkse inkomsten van bijna 600 miljoen. Dit seizoen spendeerde de club al 310 miljoen euro aan nieuwe aanwinsten. Met een totale kostprijs van rond de 900 miljoen is zijn huidige kern de duurste ooit. Enkel Barcelona gaf al meer uit: meer dan 324 miljoen euro, daarbij geholpen door de uitgaande transfer van Neymar (222 miljoen).