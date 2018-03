Mijlpaal voor Romelu Lukaku: jongste buitenlander die de kaap van 100 goals rondt in de Premier League Kristof Terreur in Engeland

31 maart 2018

16u22

Bron: HLNinEngeland 0

Een spits in de vorm van zijn leven. Zijn 'century' is een feit. Op Old Trafford, tegen Swansea, rondde Romelu Lukaku op zijn 24ste de kaap van 100 Premier League-goals. Daarmee treedt hij toe tot een select clubje van 27 spelers. 'Big Rom' is aan een straffe reeks bezig in 2018: het was zijn dertiende doelpunt voor club en land in zestien wedstrijden. Een monsterkiller zoals leeftijdsgenoot Harry Kane of Sergio Agüero is hij (nog?) niet, maar met een gemiddelde van een kleine 20 goals per seizoen draait hij wel op het tempo van Wayne Rooney - een doelpunt om de twee wedstrijden. De beste Belgische schutter in de Premier League en bij de Rode Duivels is Lukaku al een tijdje, de beste ooit in het buitenland straks ook. De voorbije jaren heeft hij het gat op Christian Benteke en Eden Hazard (beiden 68 goals) geleidelijk aan uitgediept.

2⃣4⃣ jaar

1⃣0⃣0⃣ Premier League​ goals

1⃣ Grote meneer @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/YiC7hEUawu Play Sports(@ playsports) link

Romelu Lukaku

24 jaar – Manchester United

216 wedstrijden

1 goal elke 167 minuten

Hoe? (op lijf)

Hoofd: 21

Rechts: 26

Links: 52

Romelu Lukaku is the fifth youngest player in Premier League history to score 100 goals in the competition.



The youngest foreign player to reach the milestone. 🇧🇪 pic.twitter.com/5fRapowLlm Squawka Football(@ Squawka) link

Waar?

Kleine rechthoek: 23

Grote rechthoek: 72

Buiten zestien: 5

Open spel: 93

Strafschop: 6

Vrijschop: 1

Meeste goals tegen:

West Ham 9

Sunderland 8

Crystal Palace 6

Stoke 6

Newcastle 6

Goals tegen grote 6:

Liverpool 5

Man City 4

Man Utd 3

Arsenal 2

Tottenham 1

Chelsea 1

Verdeling goals

Grote 6: 15%

Rest: 85%

Belgen met 100+ competitiegoals in buitenlandse loondienst

1. Raymond Braine 106 matchen / 122 goals

2. Dries Mertens 292 matchen / 121 goals

3. Luc Nilis 167 matchen / 111 goals

4. Eden Hazard 347 matchen / 104 goals

5. Romelu Lukaku (Bel) 216 matchen / 100 goals

Premier League topschutters aller tijden

1. Alan Shearer (Eng) 441 matchen / 260 goals

2. Wayne Rooney (Eng) 484 matchen / 208 goals

3. Andy Cole (Eng) 414 matchen / 187 goals

4. Frank Lampard (Eng) 609 matchen / 177 goals

5. Thierry Henry (Fra) 258 matchen / 175 goals

6. Robbie Fowler (Eng) 379 matchen / 163 goals

7. Jermaine Defoe (Eng) 484 matchen / 161 goals

8. Michael Owen (Eng) 326 matchen / 150 goals

9. Les Ferdinand (Eng) 351 matchen / 149 goals

10. Teddy Sheringham (Eng) 418 matchen / 146 goals

(…)

12. Sergio Agüero (Arg) 205 matchen / 143 goals

(…)

25. Didier Drogba (Ivo) 254 matchen / 104 goals

26. Harry Kane (Eng) 144 matchen / 102 goals

27. Romelu Lukaku (Bel) 216 matchen / 100 goals