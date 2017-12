Mignolet wint met Liverpool overtuigend van Brighton, Spurs-Belgen blijven steken op gelijkspel Redactie

18u40

Bron: AD 0 Photo News Premier League Liverpool heeft vanmiddag een prima zaak gedaan in de Premier League. Met Simon Mignolet tussen de palen werd met 1-5 gewonnen bij Brighton & Hove Albion.

Roberto Firmino en Philippe Coutinho scoorden allebei tweemaal voor Liverpool, dat door de zege in elk geval voor even over Arsenal wipt en vierde staat. De andere goal van de ploeg van trainer Jürgen Klopp kwam op naam van Emre Can. Namens Brighton scoorde Glenn Murray.

Sam Allardyce heeft dan weer meteen een succesje geboekt. De Engelse coach die afgelopen donderdag de ontslagen Ronald Koeman opvolgde bij Everton won vanmiddag met 2-0 van Huddersfield Town. Gylfi Sigurdsson en Dominic Calvert-Lewin maakten de goals.

Tottenham Hotspur, dat de laatste tijd stroef draait, leed met Vertonghen en Dembélé puntenverlies door op bezoek bij Watford met 1-1 gelijk te spelen. Christian Kabasele en Son Heung-Min namen voor rust de treffers voor hun rekening. Demarai Gray hielp Leicester City aan een thuiszege op Burnley (1-0). Steven Defour werd na 66 minuten naar de kant gehaald voor Ashley Barnes.