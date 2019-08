Mignolet neemt afscheid van Liverpool: “Die avond in Madrid vergeet ik nooit” Redactie

05 augustus 2019

14u15 0 Premier League Zes jaar stond Simon Mignolet in loondienst van Liverpool, logisch dus dat de nieuwe doelman van Club Brugge met een lijvige brief afscheid neemt van The Reds. “Ooit deel van de familie, voor altijd deel van de familie.”

“Na zes speciale jaren bij Liverpool is de tijd gekomen om afscheid te nemen. Het was een ongelofelijke eer om een van de grootste clubs ter wereld te mogen vertegenwoordigen en dingen te verwezenlijken waar maar weinig spelers in zullen slagen”, opent Mignolet zijn afscheidsbrief aan zijn voormalige werkgever.

“Ik wil deze kans grijpen om de fans te bedanken voor hun steun in goede en slechte tijden. Ik bedankt ook de trainers en managers waarmee ik gedurende die periode heb gewerkt. Hun kennis en ervaring waren van onschatbare waarde.”

“Ik deelde het veld met enkele fantastische spelers, maar het huidige team is het beste waar ik deel van heb uitgemaakt. Ik vergeet nooit die ene avond in Madrid (waar Liverpool op 1 juni 2019 de Champions League won tegen Tottenham, red.), en ik ben blij dat ik die kon delen met deze fantastische groep.”

“Het was een geweldig avontuur. Er waren hoogtes, laagtes, en alles daar tussenin. Maar ik kijk met tevredenheid terug op mijn tijd op Anfield. Ik heb nergens spijt van, heb alles gegeven en het shirt heb ik altijd met trots gedragen, om de club met waardigheid en professionaliteit te vertegenwoordigen.

“Ooit deel van de familie, voor altijd deel van de familie. Ik ben voor altijd een Red.”

“Bedankt voor de herinneringen, Liverpool, en veel geluk in de toekomst.”

Thanks for the memories, @LFC ⚽️❤️ #YNWA pic.twitter.com/CptWLri2Yq Simon Mignolet(@ SMignolet) link