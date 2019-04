Mignolet is status van “beste nummer twee” beu: Liverpool vraagt vijf miljoen euro Kristof Terreur

30 april 2019

11u29

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Zijn uitgangspunt is ongewijzigd. Ondanks anderhalf jaar de bank warmen bij Liverpool vindt Simon Mignolet (31) het nog te vroeg om zich bij een rol als ‘beste tweede keeper in de Premier League’ neer te leggen. In een ideaal scenario staat hij straks, tegen de juiste voorwaarden, elders onder de lat.

Het aantal officiële wedstrijden in de laatste 365 dagen kan hij netjes op een hand tellen: een League Cupwedstrijd met Liverpool tegen Chelsea in september, een oefeninterland tegen Nederland in oktober en een FA Cupwedstrijd tegen Wolves begin januari. De overige 51 wedstrijden verliepen allemaal volgens hetzelfde stramien. Opwarmen, de eerste doelman klaarstomen, de ploegmaats laten afwerken tijdens hun warming-up en vervolgens 90 minuten kauwgum kauwen op de tweede rij van de bank, achter de trainersstaf. Een plek die hij zo stilaan beu is gezeten. Na anderhalf jaar als tweede keus bij Liverpool hoopt hij straks, in het beste geval, afscheid te nemen met een Premier Leaguetitel en de Champions League. Net zo goed wordt het een adieu met lege handen.

Onder contract tot 2021

Mignolets standpunt is ongewijzigd gebleven. Net als vorige zomer wil hij graag vertrekken. “Liefst wil ik spelen”, herhaalde hij de afgelopen maanden meermaals. Alleen moet het volledige plaatje kloppen. De Limburger heeft nog een contract voor twee jaar bij The Reds en is afhankelijk van de wensen van zijn club. Zijn lot ligt in de handen van de sportieve leiding. Officieel nam Liverpool nog geen beslissing over Mignolets toekomst, maar als hij straks in de etalage zou gaan, staat daar een prijs tegenover: circa 5 miljoen euro. De keeper verdient momenteel meer dan aardig zijn boterham, maar is bereid financiële toegevingen te doen. Kieskeurig is hij evenmin - hij houdt alle opties open. Hij wil naar een ambitieuze ploeg waar hij eerste doelman kan worden, die binnen zijn budget past en de middelen heeft om Liverpool te overtuigen. Een makkelijke evenwichtsoefening is dat niet. Interesse is er genoeg, uit binnen- en buitenland, uit grotere en minder grote competities, maar het is ook wachten tot de keeperscarrousel op gang komt. David de Gea heeft de sleutel in handen.

Ik ben er zeker van dat Simon zichzelf als nummer één ziet, maar hij is de beste nummer twee in de Premier League. Het afgelopen jaar heeft hij zoveel vooruitgang geboekt. Door zijn professionaliteit en zijn instelling. Het is gewoon briljant Jürgen Klopp

“Beste nummer twee”

Bovendien zijn ze bij Liverpool in de wolken over zijn professionele houding, ondanks zijn degradatie. De superprof. De grootste cheerleader van zijn ploegmaats op sociale media. Als eerste elke dag op het trainingscomplex in Melwood, als laatste weer weg. Zich constant bijschavend op het veld en in de gym. Wellicht is hij nog nooit fitter geweest dan nu. Volgende aanbevelingen kan zijn zaakwaarnemer, ex-keeper Nico Vaesen moeiteloos aan Mignolets cv toevoegen. Ancien James Milner: “Hij heeft de beste attitude die ik ooit in mijn leven heb gezien. Elke dag pusht hij zichzelf en Alisson om beter te worden. Niemand zal over hem spreken in de media, omdat hij niet speelt, maar hij is zo belangrijk voor ons dit seizoen.” Mooiprater Jürgen Klopp voegde daar zijn lijntje aan toe: “Ik ben er zeker van dat Simon zichzelf als nummer één ziet, maar hij is de beste nummer twee in de Premier League. Het afgelopen jaar heeft hij zoveel vooruitgang geboekt. Door zijn professionaliteit en zijn instelling. Het is gewoon briljant.”

Schouderklopjes waarmee Mignolet voorlopig weinig koopt. Als Liverpool hem straks als nummer twee wil houden, zal daar iets tegenover moeten staan. Ooit houdt het op.