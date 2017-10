Mignolet behoudt plek onder de lat: "Eerste fout van Simon die ik me kan herinneren in weken" Kristof Terreur in Engeland

Bron: Eigen berichtgeving 0 AFP Jurgen Klopp in gesprek met Simon Mignolet en Jordan Henderson. Premier League Jurgen Klopp behoudt het vertrouwen in Simon Mignolet. De Rode Duivel kwam in Engeland weer in de vuurlinie nadat hij tegen Tottenham half naast een voorzet had gebokst bij de 4-1. “Het was de eerste fout die ik me kon herinneren in weken”, zei Klopp.

De vraag kwam toch maar weer op de persconferentie van Klopp: “Staat Mignolet morgen tegen Huddersfield in doel?” Klopp keek eens vreemd op en bluste het vuurtje meteen: “Ik heb er geen seconde aan gedacht om mijn keeper te wisselen. Ik zou het onrechtvaardig vinden om hem op basis van een foutje te wisselen. Had hij beter moeten doen bij die vierde goal van Spurs? Ja. Had hij de bal verder weg moeten boksen? Ja. Maar dat was de eerste fout van Simon die ik me kan herinneren in weken. In onze wereld ontstaat er dan een heksenjacht. De kritiek is hard, maar het is nu eenmaal zo.”

Op sociale media kreeg Mignolet het hard te verduren van ‘fans’ die ondertussen alweer vergeten dat hij een cruciale rol speelde in het afdwingen van een Champions League-ticket vorig seizoen. Dat Engelse media statistieken zonder context de wereld instuurden, waaruit bleek dat Mignolet sinds hij bij Liverpool tussen de palen staat rechtstreeks aan de basis lag van 13 van de 206 tegengoals, hielp evenmin. Een tabloid schreef zelfs, op basis van lucht, dat Klopp Mignolet aan de kant zou schuiven. Vandaar dat de vraag dus werd gesteld. Het antwoord was niet wat sommigen hadden verwacht.

Getty Images Simon Mignolet redt een poging Heung-Min Son.