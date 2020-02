Michy Batshuayi vrijgesproken in dossier rond onderhoudsgeld voor liefdeskind ODBS

12 februari 2020

11u58

Bron: Belga 14 Premier League De correctionele rechtbank van Mechelen heeft Michy Batshuayi vrijgesproken in een dossier rond achterstallig onderhoudsgeld. De voetballer is vader van een tweejarig meisje uit Duffel, maar zou hebben nagelaten alimentatiegeld te betalen. Het kind werd verwekt na een onenightstand in Londen. De voetballer weigerde haar te erkennen, maar werd na een verplichte DNA-test toch aangeduid als de vader. Sindsdien moet hij maandelijks 2.400 euro alimentatie betalen.

De moeder van het kind liet Batshuayi rechtstreeks dagvaarden op basis van een vonnis van de familierechtbank. Ze vroeg vorige maand aan de Mechelse rechter om Batshuayi te veroordelen tot het betalen van achterstallig alimentatiegeld, maar de rechter meent dat de voetballer niets ten laste kan worden gelegd. “Het vonnis waarin hij wordt verplicht tot betaling van onderhoudsgeld is nog niet definitief en maakt deel uit van een procedure voor de familierechtbank die nog lopende is”, motiveerde rechter Suzy Vanhoonacker haar beslissing. “Bovendien was er slechts twee maanden achterstal.”

De moeder van het meisje wil dat Bashuayi meebetaalt voor de hoogoplopende medische kosten van haar dochter. Het meisje is doof aan één oor en heeft een bionisch oor nodig. Onder meer over die procedure moet de familierechter zich nog buigen.

Batshuayi reageerde enkele dagen na het proces vorige maand in de media: “Als publiek figuur heb ik een voorbeeldfunctie. Maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier de druk die ik de afgelopen dagen heb ervaren als gevolg van enkele artikels in de pers. Door een vergissing was er vertraging op de alimentatie die ik moest betalen, een alimentatie die ik niet betwist en die ik elke maand netjes aflos. Zodra ik de dagvaarding had ontvangen, heb ik betaald en het bedrag aangezuiverd. Wat betreft de juridische bloedverwantschap die men wil afdwingen, kan ik alleen maar zeggen dat die het voorwerp uitmaakt van een onderzoek. Wat mij betreft, heb ik maar één boodschap: ik ben er en ik zal er altijd zijn voor mijn familie.”