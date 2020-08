Michy Batshuayi twee weken in quarantaine na coronagolf bij Chelsea, Pogba test positief Kristof Terreur in Engeland

27 augustus 2020

14u18 1 Premier League Daarom is hij niet opgeroepen voor de Rode Duivels. Binnen Chelsea wordt bevestigd dat Michy Batshuayi (26) effectief veertien dagen in quarantaine verblijft. Zes spelers bij Chelsea hebben het virus te pakken. Bij Frankrijk zijn Pogba en Ndombele niet geselecteerd, zij hebben positief getest.

Frank Lampard loopt met zorgen rond. De coach van Chelsea ziet de voorbereiding op het nieuwe seizoen danig verstoord. Op training ontbreken er maar liefst acht spelers. Bij zes van de acht zou corona zijn vastgesteld. De twee anderen zitten in quarantaine omdat ze contact hebben gehad met de anderen. Chelsea beroept zich op het medisch geheim. Er wordt niet bekendgemaakt wie het virus heeft opgelopen.

Mason Mount, Fikayo Tomori, Tammy Abraham en Christian Pulisic zijn vier bevestigde namen. Zij gingen samen op vakantie naar Mykonos en trainen thuis op hun eentje, in afzondering. De vier anderen zijn Jorginho, Ross Barkley, Emerson en … Michy Batshuayi.

Bondscoach Roberto Martínez hing dinsdag een waas rond de niet-oproeping van Batshuayi en Benteke. “Het heeft te maken met de timing van deze interlands. Na contact te hebben gehad met hun clubs (Chelsea en Crystal Palace, red.) bleek dat het voor hen onmogelijk is om zich hier volgende week te melden.”

Meer wilde Martínez er niet over kwijt, behalve dan dat Batshuayi “een belangrijke schakel is bij de Rode Duivels” en Benteke “tot de plannen behoort”. Navraag in de entourage van beide spitsen bracht evenwel meer duidelijkheid. Zowel Batshuayi als Benteke mogen Engeland voorlopig niet uit, door het coronaprotocol. Bij Batshuayi draait het dus om een verplichte quarantaine.

Benteke onderging eerder deze week een eerste coronatest. Het resultaat daarvan was negatief, maar zolang er geen tweede test heeft plaatsgevonden met eenzelfde uitslag, mag ook hij niet naar Tubeke afreizen. Regels zijn regels. “Als alles goed gaat, zullen ze misschien later in deze interlandperiode beschikbaar zijn”, gaf Martínez nog mee.

Voor Batshuayi komt de quarantaine bovendien ongelegen. Chelsea rekent niet meer op hem. De club hoopt hem zo snel mogelijk elders te slijten. In vier jaar kon hij er nooit indruk maken.

Ook geen Pogba bij Frankrijk

Vanmiddag werd de selectie van wereldkampioen Frankrijk voor de Nations League bekendgemaakt door bondscoach Didier Deschamps. Houssem Aouar, Eduardo Camavinga en Dayot Upamecano zijn er voor het eerst bij. De opvallende afwezige in de selectie was middenvelder Paul Pogba. De man van United heeft positief getest op corona en zit in quarantaine, zegt Deschamps. Hetzelfde geldt voor die andere middenvelder, Tanguy Ndombele (Tottenham). Frankrijk speelt tegen Zweden en Kroatië.

De selectie: Lloris, Maignan, Mandanda - Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F. Mendy, Upamecano, Varane - Camavinga, Kanté, Nzonzi, Rabiot, Sissoko - Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné, Martial, Mbappé.