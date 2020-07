Met het risico op een gehalveerd loon: Kabasele en Watford moeten zich op slotspeeldag zien te redden KTH

22 juli 2020

10u31 0 Premier League Aston Villa spartelt tegen. Het wordt bibberen tot op de slotspeeldag voor Watford en Christian Kabasele (29). De redding is nog geen zekerheid. Hun salarissen voor volgend seizoen zijn dat evenmin.

Als Watford effectief degradeert naar de Championship, worden de meeste van de lonen gehalveerd, zoals contractueel is vastgelegd. Het kan sommigen veel kosten. Een aantal grootverdieners is echter beschermd door een extra clausule.

Om de financiën in evenwicht te houden zal Watford zijn bestverdienende spelers wellicht in de etalage zetten. Christian Kabasele tekende onlangs bij tot 2024. Het is nog altijd wachten op de officiële bevestiging van de club.

De degradatiestrijd in de Premier League is even spannend als het gevecht om het laatste Champions League-ticket. Aston Villa wipte door de zege tegen Arsenal over Watford naar de ‘veilige’ zeventiende plaats op basis van het doelsaldo. Ook nummer negentien Bournemouth heeft nog een waterkansje om zich te redden als zowel Villa als Watford zondag op de slotspeeldag verliest en het zelf wint bij Everton.

Watford speelt zondag op Arsenal. Aston Villa moet naar West Ham, dat zich woensdagavond mathematisch kan redden.

Chelsea, Man United en Leicester vechten op de laatste speeldag om twee Champions League-tickets.

