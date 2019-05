Met deze tot de naad versleten schoenen speelde de kapitein van Aston Villa ‘rijkste voetbalmatch ooit’ ODBS

28 mei 2019

14u18 0 Premier League Na Norwich en Sheffield United keert ook Aston Villa, na een afwezigheid van drie jaar, weer naar de Premier League. De Villans haalden het gisteren, Na Norwich en Sheffield United keert ook Aston Villa, na een afwezigheid van drie jaar, weer naar de Premier League. De Villans haalden het gisteren, met de steun van prins William , in de ‘rijkste voetbalmatch ooit’ (inzet: 190 miljoen euro) met 2-1 van het door Frank Lampard gecoachte Derby County. Opvallend: de schoenen van Villa-kapitein Jack Grealish.

Vorig jaar verloor Aston Villa diezelfde finale van de play-offs nog van het Fulham van Denis Odoi. Jack Grealish (23), de getalenteerde regisseur van de club uit de Midlands, leek daarop de club te verlaten. Met nog slechts een contractjaar te gaan, meldde Tottenham zich. Maar Villa hield het been stijf en Grealish bleef gewoon bij zijn jeugdclub. “Ik dacht toen dat ik de club zou verlaten”, sprak de kapitein in het feestgedruis. “Dat maakt het nog straffer dat ik nu hier sta. En dan nog winnen ook. Ik ben sprakeloos. Het perfecte seizoen: met mijn favoriete club de promotie afdwingen in een seizoen dat ik twee gescoord heb tegen de ‘Blues’ (aartsvijand Birmingham City, nvdr).” Afwachten of Grealisch, die ondertussen verlengde tot 2023, ook nu weer blijft in Villa Park. De 190 miljoen euro voor Villa, vooral dankzij tv-gelden in de Premier League, kan daarbij helpen.

Ook straf: de schoenen waarmee Grealish de miljoenenmatch speelde. Tot de naad versleten. “Ik heb die dit seizoen voor het eerst aangedaan toen ik terugkwam uit blessure. Ze waren toen gloednieuw. Ik scoorde er meteen enkele goals mee en gaf wat assists, dus ik had al snel de indruk dat ze me geluk brachten. Ik moest er dus wel mee blijven spelen, ook tegen Derby.” Grealish zei het met een flinke snee boven het linkeroog. Het gevolg van een iets te hevige viering op het balkon. Toen hij de beker de lucht instak, raakte die zijn gezicht. “Typisch Jack”, lachte Villa-coach Dean Smith. “Al moet ik zeggen dat dat ding wel zwaar weegt. Maar met Grealish is alles goed hoor. (lacht) Hij heeft me nog net verteld dat hij van me houdt.”