Met deze fikse boetes kleurt Batshuayi bij Chelsea maar best niet buiten de lijntjes GVS

14 november 2019

07u36 0 Premier League Bij Chelsea ga je maar best niet over de schreef. Coach Frank Lampard heeft een waslijst aan boetes opgesteld om zijn jonge garde onder de knoet te houden, zo blijkt uit een gelekte foto die circuleert op sociale media. Wie te laat is voor een training moet 20.000 Britse pond (23.000 euro) ophoesten. Een telefoon die afgaat tijdens een maaltijd kost dan weer 1.000 Britse pond (1.160 euro). En de harde aanpak loont.

Discipline is één van de pijlers waarmee Frank Lampard zijn grote liefde Chelsea naar nieuwe grote successen wil loodsen. De Londense club won vorig jaar dan wel de Europa League, op termijn moet de ploeg van Michy Batshuayi grootmachten Liverpool en Manchester City opnieuw het vuur aan de schenen zien te leggen. Met onder andere Tammy Abraham en Mason Mount deinst de Lampard er niet voor terug om in die missie stevig in te zetten op de jeugd. Om te slagen in dat succesverhaal, riep de 106-voudige Engelse ex-international een stevige lijst aan huisregels het leven in. Wie die overtreedt, mag zich verwachten aan een fikse boete.

Op sociale media circuleert een foto met de regels en hun bijhorende geldboetes. Wie te laat is voor de training, is 20.000 Britse pond (23.000 euro) armer. Ben je niet op tijd voor een teamvergadering, moet je 500 Britse pond (583 euro) ophoesten per minuut dat je mist. Maar er is zoveel meer. Als Batshuayi ziek of geblesseerd is maar dat niet minstens anderhalf uur voor de training meldt, is hij 10.000 Britse pond (11.600) euro kwijt. Een telefoon die afgaat tijdens de teammaaltijd of het dragen van verkeerde kledij op wedstrijddagen, kost dan weer 1.000 Britse pond (1.160 euro). Hieronder ontdekt u de volledige lijst met regels en bijhorende boetes. Worden de straffen niet binnen de 14 dagen betaald, verdubbelt het bedrag.

Een handige manier om de clubkas te spijzen is het niet. De opgehaalde sommen worden immers gebruikt voor teamactiviteiten én worden geschonken aan goede doelen. Het strikte regime lijkt overigens te werken, want met een derde plek in de Premier League na zes opeenvolgende overwinningen, doet Chelsea het prima.

Nog even voor de volledigheid: N’Golo Kante, één van de sterspelers van The Blues en de topverdiener, zou volgens de laatste cijfers zo’n 650.000 Britse pond (715.000 euro) per maand verdienen. Met andere woorden: het kan er dus ook wel vanaf...