Mesut Özil weigert voorlopig vermindering van salaris bij Arsenal ondanks weekloon van 400.000 euro

21 april 2020

11u26

Bron: The Mirror 1 Premier League Mesut Özil (31) is voorlopig niet zinnens een deel van zijn salaris af te geven naar aanleiding van de coronacrisis. De clubleiding, spelers en staf van Arsenal kwamen gisteren overeen om 12,5 procent van hun jaarsalaris in te leveren. De 92-voudige Duitse international verdient 400.000 euro per week en is daarmee de best betaalde speler van de club.

Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk kwam het binnen de Londense club gisteren tot een akkoord. Spelers en staf leveren vanaf deze maand 12,5 procent van hun jaarsalaris in. Voor Özil zou de verlaging betekenen dat hij nu 'maar’ 350.000 euro per week zou verdienen. De club liet ook weten dat als de komende seizoenen bepaalde doelstellingen gehaald worden, “voornamelijk gelinkt aan succes op het veld”, de club “overeengekomen bedragen” zal terugbetalen. De gesloten overeenkomst gaat ervan uit dat het seizoen 2019-20 afgemaakt wordt en dat Arsenal al de voorziene inkomsten uit tv-rechten krijgt.

Ga vandaag niet akkoord met een verlaging als de clubs mogelijk nog dezelfde winst maken als vorig jaar Erkut Sogut, manager van Özil

Maar niet iedereen ging blind akkoord met die maatregel. Drie spelers weigeren voorlopig in te leveren. Onder hen Mesut Özil. De Duitse spelverdeler verdient ruim 400.000 euro per week, maar wil naar eigen zeggen de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de club afwachten. Özil maakte duidelijk dat hij de beslissing van de club en z’n ploegmaats respecteert, maar vraagt tevens ook respect voor de zijne. Bij Arsenal raakte de Spaanse trainer Mikel Arteta al besmet met het coronavirus.

Erkut Sogut, de Duits-Turkse manager van de spelverdeler, liet eerder al verstaan z’n spelers te adviseren niet blind akkoord te gaan met salarisverlagingen. “Ga vandaag niet akkoord met een verlaging als de clubs mogelijk nog dezelfde winst maken als vorig jaar. Uitstellen is een optie”, luidt het bij Sogut. “We kunnen de financiële balans pas opmaken drie tot zes maanden na het einde van de crisis”, klinkt het nog bij de manager.

Goed hart al getoond

Nochtans heeft de Duitser in het verleden al bewezen heel begaan te zijn met liefdadigheidsacties. Zo betaalde hij ingrijpende operaties voor duizend kinderen en voorziet hij voedsel voor 100.000 daklozen in zestien vluchtelingenkampen in Turkije en Syrië. De premie die Özil kreeg door het winnen van het WK Voetbal in 2014 gebruikte hij om operaties van Braziliaanse kinderen te financieren. Het ging om een bedrag van ongeveer 275.000 euro.

