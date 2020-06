Meer speelminuten voor Batshuayi en Origi? 9 spelers op bank en 5 wissels toegelaten bij herstart Premier League MXG

04 juni 2020

15u41

Bron: Belga 0 Premier League Ook in de Premier League zullen clubs per wedstrijd vijf in plaats van drie wissels mogen doorvoeren. Op de bank mogen er daarnaast ook negen in plaats van zeven spelers zitten. De competitie hervat op 17 juni in Engeland, na de onderbreking door het coronavirus. De tijdelijke regels werden vandaag goedgekeurd.

In de Premier League staan nog 92 wedstrijden op het programma. De nieuwe regels gelden tot het einde van het seizoen. De FIFA stelde eerder de maatregel, goedgekeurd door spelregelorgaan IFAB, om twee extra wissels toe te voegen voor om het drukke programma wat meer behapbaar te maken na een lange periode van inactiviteit.

Ook in Duitsland, waar sinds medio mei weer gevoetbald wordt in de hoogste twee divisies, werden vijf vervangingen per wedstrijd toegestaan. Concreet kan er tijdens de rust en nog op drie momenten tijdens de wedstrijd gewisseld worden. Hiermee wil men vermijden dat wissels opgespaard worden om in het slot te gebruiken om tijd te rekken, of dat het spel tijdens de wedstrijd te vaak stilligt.

