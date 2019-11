Meer liefde voor de ballenjongens en drie zeges op drie: Jose Mourinho charmeert bij Tottenham Kristof Terreur in Engeland/ABD

30 november 2019

17u56 1 Tottenham Hotspur TOT TOT 3 einde 2 BOU BOU Bournemouth Premier League De drie vingertjes in de lucht. Drie op een rij voor José Mourinho: derde match bij Tottenham, derde zege. Met Dele Alli en een ballenjongen andermaal in een hoofdrol, twee Belgen in een verdienstelijke bijrol. Een zaak die The Special One zorgen zal baren na zijn eerste drie bij Spurs: niet de 10 gemaakte goals, wel de zes tegengoals.

Het charmeoffensief gaat door. Het sprookje van de bekendste ballenjongen ter wereld, Callum Hynes, kreeg er nog een pagina bij. Een lunch met de spelersgroep van Tottenham voor de match. Een vuistje bij de opener van Dele Alli van Jose Mourinho, de man achter het plan. “Voortaan zullen we iedere match een ballenjongen of -meisje uitnodigen voor de maaltijd met de spelers”, zei The Special One. Mourinho bouwt bruggen bij zijn nieuwe club. Met menselijkheid en met resultaten.

Mourinho is tien dagen aan de slag bij de Spurs. De balans die hij voor kan leggen is perfect: drie wedstrijden, drie keer winst en veel likes en verkeer op sociale media. Het kassucces dat Tottenham mee overtuigde om hem aan te trekken, ondanks de verbrande reputatie bij Man United. Mourinho trekt aan. Mourinho stoot af. Maar Mourinho zorgt er altijd voor dat er over hem wordt gesproken. Hij dicteert de agenda. Voor de wedstrijd schoot Tottenham ook schattige filmpjes van de ontmoeting tussen Mourinho en de mascottes. The Cute One. Een schattige voetbalvader als de resultaten meezitten.

Zijj twee Belgen stonden aan de aftrap. Jan Vertonghen voor het eerst onder zijn nieuwe coach. Dat die hem op de linksachter posteerde, was geen verrassing. Was al zichtbaar de voorbije matchen. Mourinho wil dat zijn linksachter bij balbezit mee naar binnen knijpt en de derde centrale verdediger wordt, zodat rechtsachter Aurier - een ongeleid projectiel - zich aanvallend helemaal kan uitleven.

Met een lange haal op Son lag onze landgenoot aan de basis van de opener van Dele Alli - een andere speler onder Mourinho. De match is er. In de tweede helft deed Dele er een tweede bij. Lang bal van Alderweireld. De borstcontrole op zijn Fellaini’s en vervolgens de knappe afwerking. Herboren. Ook Alderweireld houdt van het leven onder Mourinho - die wilde hem al bij zijn twee vorige clubs. Alderweireld: “Ik ben trots dat ik onder hem mag spelen. Een trainer die alles heeft gewonnen. Hij zoekt de mix tussen plezier en tactiek. Ik ben erg dankbaar dat ik een betere speler onder hem kan worden. Ik hoop dat ik zijn vertrouwen in mij terug kan betalen.”

Sissoko stelde de zege veilig met een derde. Harry Wilson trapte op geweldige wijze de 3-1 binnen voor Bournemouth en in de slotfase kwamen de bezoekers zelfs nog tot op 3-2, opnieuw via Wilson. Net als vorige week tegen West Ham gaf Tottenham twee tegentreffers weg. Een match volwassen uitspelen blijft een werkpunt. Vertonghen voorkwam nog een ultieme doelpoging van Bournemouth met een uitstekende tackle.

Aan dat gebibber heeft Mourinho nog werk.