Meer dan 350.000 euro per week: Man City wil ondanks dreigende schorsing het salaris van De Bruyne fors verhogen



Kristof Terreur in Engeland

09 maart 2020

08u27 0 Premier League Anticiperen op wat komt. Manchester City wil na de komende maanden om de tafel met Kevin De Bruyne (28) om zijn contract open te breken. Hoger loon dan de 350.000 euro die hij nu bruto gegarandeerd per week opstrijkt, een overeenkomst tot 2025.

Na de terugwedstrijd tegen Real Madrid wil Man City samenzitten met De Bruyne, luidt het in de Engelse pers. Binnen de club valt de horen dat ze nog geen specifieke datum hebben geprikt, maar dat de intenties om met de Rode Duivel om de tafel te gaan er zijn. Raheem Sterling en Kevin De Bruyne zijn de prioriteiten. Bij City beseffen ze dat de nakende Europese schorsing de onderhandelingspositie serieus ondermijnd heeft. De ban kost de City-spelers ook miljoenen.

In het huidige contract van De Bruyne staat een clausule dat hij jaarlijks minstens 1,5 miljoen euro bruto krijgt bij kwalificatie voor de Champions League, bovenop zijn basisloon van 12 miljoen euro. Een som die in zijn laatste twee contractjaren (2022 en 2023) nog oploopt tot 1,8 miljoen. Daarbovenop zou hij 1,2 miljoen kunnen verdienen als City triomfeert in de meest prestigieuze Europese competitie. Bijna 3 miljoen euro die hij nu, zonder dat hij er schuld aan heeft, zal mislopen.

Money talks. Binnen Man City wordt er gefluisterd dat de club die verliezen wel op een of andere manier zal compenseren. Alles om spelers en staf niet nog meer te verontrusten. Officieel zijn spelers noch makelaars op de hoogte van die plannen.

Upgrade contract

Sowieso was Man City, zelfs voor de uitspraak van de UEFA, zinnens om met De Bruyne rond de tafel te gaan om zijn contract open te breken. De Rode Duivel tekende twee jaar geleden een nieuwe overeenkomst tot 2023, maar in een aangepast landschap is dat contract aan een upgrade toe. City wilde vooral anticiperen om de deur voor een laatste miljoenentransfer potdicht te houden. Een nieuw voorstel, met een nog hoger gegarandeerd loon.

Binnen City weten ze ook dat Barcelona en Real Madrid de voorbije jaren hun lijntjes hebben uitgelegd naar manager Patrick De Koster. Zinédine Zidane, om er maar één te noemen, is fan. In Camp Nou zijn enkelingen dat ook. De dreigende schorsing in de Champions League, op de piek van zijn carrière, heeft De Bruyne plots een interessanter doelwit gemaakt. Dat beloven pittige discussies.

Op dit moment is De Bruyne, inclusief loyauteitsbonussen en portretrechten, gegarandeerd van 350.000 euro per week. Als ze de Rode Duivel langer willen houden, ongeacht uitsluiting in de Champions League, zal daar een serieuze loonsverhoging tegenover moeten staan. Hun beste spelers en de trainer paaien, wordt een evenwichtsoefening, maar de eerste prioriteit ligt elders.