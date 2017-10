Martial wipt over Belgische muur van Spurs, Lukaku geeft assist Man United sluipt weer in het spoor van City Kristof Terreur in Engeland

15u35

Bron: HLNinEngeland 0 Photo News Romelu Lukaku viert de enige treffer van Anthony Martial (links) Premier League Tottenhams muur met Belgisch cement hield op Old Trafford lang stand. Tot Romelu Lukaku en Anthony Martial er tien minuten voor tijd over wipten. Lukaku verlengde knap een uittrap van David De Gea, zijn ploegmaat deed de rest. Man United won een teleurstellende topper tegen Tottenham zo met het kleinste verschil. United sluipt weer in het spoor van stadsgenoot Man City.

Een beslissend doelpunt hing in de lucht. Alleen de kant lag op dat moment niet vast. Dele Alli verkwanselde oog in oog met David De Gea de tot dan toe beste kans van de wedstrijd. Aan de overkant troefde Romelu Lukaku bij een cross boven Toby Alderweireld af. De timing was excellent, de uitvoering ook. Alleen stuiterde het eindproduct tegen de paal. ’t Leek zijn dag niet te zullen worden. De aanvoer was de hele match redelijk onzuiver geweest. En in de duels met Alderweireld, Eric Dier en Jan Vertonghen moest hij het meestal afleggen. Zo straf stond dat drietal te verdedigen. Alleen: naarmate de klok tikte zocht en vond Lukaku meer ruimte. Die bal op de paal was een eerste waarschuwing. Bij de tweede lag hij tegen de touwen. Het was een situatie zoals er in een wedstrijd wel meer zijn. De Gea pompte een bal naar voren. Lukaku wipte, met Alderweireld in zijn nek, hoog op en verlengde de uittrap in de loop van Martial. Die profiteerde optimaal van een aarzeling van een slapende Dier en Vertonghen die misschien te weinig rugdekking gaf. De eindstand lag meteen vast: 1-0. Wat had je gedacht in een match tussen twee van Engelands beste defensie en een topper, zonder Harry Kane, de topschutter?

Action Images via Reuters Jan Vertonghen speelde sterk, maar moest zich toch gewonnen geven. Hier gaat hij het duel aan met Lukaku.

Goede wijn

Man United – Tottenham loste op aanvallend gebied zelden de hoge verwachtingen in, op defensief vlak wel. Van het beste dat je in de open Premier League zelden te zien krijgt. Alles mooi gesloten, tot beide ploegen in het slot toch risico’s gingen nemen. Met alle gevolgen van dien. Die winnende treffer van Martial was een beetje sneu voor een Rode Duivel. Zijn trainer, Mauricio Pochettino, vergelijkt twee van zijn drie Belgen wel eens met een goeie fles wijn: ze worden beter met de jaren. Bij Moussa Dembélé wil de kurk er niet altijd uit, maar bij Vertonghen ligt dat anders. De vintage 2017 is de beste Vertonghen die de Premier League ooit heeft geproefd. Op zijn dertigste op het beste niveau uit zijn carrière. Intens, gefocust, anticiperend en goed met de bal aan de voeten. Op Old Trafford toonde hij, met een uitstekende Dier, Davies en Alderweireld aan zijn zij, nogmaals zijn topvorm. De ‘SuperJan Grand Cru’. Tot het doelpunt dan.

Belgisch cement

Beide achterlijnen blonken lang uit. Bij de Spurs was het een muur met Belgisch cement. Romelu Lukaku en Anthony Martial wipten er uiteindelijk over. Vertonghen baalde. United had een groot deel van de wedstrijd gedomineerd, maar Spurs vond na een kwartier wel een antwoord. Zonder grote kansen te creëren. Lukaku dook in de openingsfase vinnig in de rug van Alderweireld en Dier. Lloris raapte zijn voorzet voor de aanstormende Rashford op. Een afzwaaier van Lukaku vloog richting cornervlag. Hij stampte de voeten op de grond, zwaaide de armen in de lucht en schudde het hoofd met een zucht. Hij had meer beweging van zijn ploegmaats verwacht. Voor Spurs dreigden Sissoko en Alderweireld uit de tweede lijn en Dier van dichtbij. Zonder De Gea te verontrusten.

Vijf matchen zonder

Na rust kwam Lukaku vijf keer los. Een voorzet van Mkhitaryan rolde achter hem door. En twintig minuten voor tijd zette hij vanuit een scherpe hoek Lloris aan het werk. Knappe redding van de Fransman. Dat handje was nodig. Vertonghen gooide zich knap in de baan van zijn schot. Goed blok. Een kwartier voor tijd sloeg Lukaku twee keer toe. Dat las u hierboven. Dat hij vijf matchen op rij niet heeft gescoord, deert hem weinig. Zijn trainer, José Mourinho, maakt zich daarover weinig zorgen. Meer over de gebrekkige aanvoer.

Photo News

Photo News