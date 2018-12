Manchester United zaait twijfel met filmpje over Solksjaer ODBS

Bron: ANP 0 Premier League Manchester United heeft twijfel gezaaid met een filmpje over Ole Gunnar Solskjaer op de eigen website. De Noor werd omschreven als nieuwe interim-manager maar vreemd genoeg werd het filmpje ook weer verwijderd.

Manchester United heeft nog niet bevestigd dat Solskjaer na het vertrek van José Mourinho de leiding krijgt over het eerste elftal. De Noor voetbalde tussen 1996 en 2007 bij de huidige nummer zes van de Premier League. Daarna werd hij benoemd als coach van het tweede elftal van de club. Hij is nu hoofdtrainer van het Noorse Molde.

Solskjaer maakte in 1999 als invaller het winnende doelpunt voor Manchester United tegen Bayern München (2-1) in de finale van de Champions League. Hij werd al door de Noorse premier Erna Solberg met zijn nieuwe functie gefeliciteerd. “Het is een geweldige dag voor het Noorse voetbal”, twitterde ze. “Veel geluk met het leiden van de Red Devils.” Solberg verwijderde haar tweet later weer.

Manchester United is op zoek naar een nieuwe trainer nadat Mourinho gisteren werd ontslagen na een serie slechte resultaten. Naast Solksjaer wordt ook Mark Hughes genoemd als interim-manager, tot de Red Devils volgende zomer gaan voor hun wenstrainer op lange termijn: voor die positie wordt er vooral naar Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Antonio Conte en Mauricio Pochettino gekeken. Vooral die laatste is gewild, maar zijn komst lijkt twijfelachtig. Niet alleen omdat de Argentijn de voorbije zomer zijn contract bij Tottenham verlengd heeft tot 2022 en een clausule bepaalt dat hij 38 miljoen euro moet kosten, ook omdat de kans klein lijkt dat Pochettino de Spurs wil verlaten. In mei weigerde hij nog een voorstel van Real Madrid om de opvolger van Zidane te worden bij de Koninklijke.