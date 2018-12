Manchester United wint tegen Depoitre en Huddersfield ook tweede duel onder Solskjaer, die Pogba andermaal zijn stempel ziet drukken



Redactie

26 december 2018

18u06

Manchester United MUN MUN 3 einde 1 HUD HUD Huddersfield Town Premier League Manchester United heeft ook het tweede duel onder leiding van de tijdelijke trainer Ole Gunnar Solskjaer gewonnen. Huddersfield Town, dat laatste staat in de Premier League, werd met 3-1 verslagen.

De Servische middenvelder Nemanja Matic tikte in de 28ste minuut uit een corner de 1-0 aan de tweede paal binnen. Na ruim een uur maakte Paul Pogba er met een harde schuiver 2-0 van. Niet veel later schoot de Fransman, van afstand, opnieuw raak. Pogba, met wie de recent ontslagen José Mourinho geen goede band meer had, had wederom een basisplaats. Marouane Fellaini bleef de hele tijd op de bank.

Bij de bezoekers, die al voor de zesde keer op een rij verloren, deed Laurent Depoitre 73 minuten mee. Huddersfield nam de laatste plaats over van Fulham, dat eerder op de dag met 1-1 gelijkspeelde tegen Wolverhampton Wanderers.

