Manchester United vermijdt in dol slot verrassende nederlaag, maar lijdt wel eerste puntenverlies onder Solskjaer MH

29 januari 2019

22u52 1 Premier League Het perfecte parcours onder Solskjaer is ten einde. Manchester United vermeed na een dol slot een nederlaag tegen Burnley, maar ziet zijn zegereeks wel een halt toegeroepen (2-2). Romelu Lukaku mocht driekwart wedstrijd opdraven.

Dan verschijn je voor het eerst sinds 16 december -de laatste match onder Mourinho- nog eens aan de aftrap in de Premier League, dan raakt je team niet voorbij het nummer veertien in de Premier League. Ook Romelu Lukaku baalde. Het had nochtans anders kunnen lopen. Rashford kreeg de 1-0 al héél vroeg -en na prima voorbereidend werk van Lukaku- op een dienblad voorgeschoteld, maar faalde. Geen assist voor ‘Big Rom’. Voor ‘t overige was de eerste helft een maat voor niets. Burnley hield het slot op de deur, United vond geen openingen.

Ondanks het vele balbezit, liefst 80% procent na rust, kwamen de Mancunians maar moeizaam aan doelrijpe kansen. Het doelpunt viel zelfs aan de overkant. Minuut 52 brak aan op Old Trafford, toen Andreas Pereira simpel balverlies leed. Barnes nam het geschenk voor Burnley in dank aan en fusilleerde De Gea in het dak van het doel: 0-1. En het werd nog straffer. Tien minuten voor affluiten sloeg Wood met een rake kopslag de thuisaanhang écht met verstomming: 0-2. United op een zucht van een verrassende nederlaag, maar in een dol slot kwam het toch langszij. Pogba luidde in minuut 88 -vanop de stip- de ommekeer in. In blessuretijd bezorgde Lindelöf in de rebound de thuisploeg alsnog een punt (2-2). Geen eerste nederlaag, wel het eerste puntenverlies onder Solskjaer. Chelsea kan morgen, als het wint op het veld van Bournemouth, de kloof met United uitdiepen tot vijf punten.