Manchester United heeft twee penaltygoals van Pogba nodig tegen West Ham Redactie

13 april 2019

20u23 0 Manchester United MUN MUN 2 einde 1 WHU WHU West Ham United Premier League Manchester United heeft thuis tegen West Ham gedaan wat het moest doen: winnen. Met het kleinste verschil weliswaar. Lukaku en co hadden twee penalty’s van Pogba nodig om het laken naar zich toe te trekken: 2-1.

Felipe Anderson leek West Ham een vroege voorsprong te bezorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Een discutabele beslissing. Even later zat het Manchester United opnieuw mee toen de bal gemakkelijk op de stip ging, Paul Pogba benutte de strafschop. Lukaku - die de hele wedstrijd speelde - trok vaak naar de linkerklfank en probeerde het vooral als aangever, maar na de pauze volgde de verdiende gelijkmaker van Anderson. Een kwartier voor tijd moest Lukaku naar de kant, United kreeg even later een tweede penalty. Het was opnieuw Pogba die de elfmeter omzette en zo de zege veiligstelde. Manchester United schuift voorlopig op naar de vijfde plaats, West Ham blijft elfde.