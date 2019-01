Manchester United blijft maar winnen onder Solskjaer: zesde Premier League-overwinning op rij is een feit XC

19 januari 2019

17u56 0 Manchester United MUN MUN 2 einde 1 BHA BHA Brighton & Hove Albion Premier League Ook de zesde Premier League-wedstrijd met Gunnar Solskjaer op de bank heeft een overwinning opgeleverd voor Manchester United. Vandaag namen de Mancunians met 2-1 de maat van Brighton & Hove Albion. Achttien op achttien voor Romelu Lukaku en co.

Man United deelde meteen de lakens uit en in de 27ste minuut klom de thuisploeg op voorsprong. Paul Pogba versierde een strafschop en zette die zelf feilloos om: 1-0. Brighton had geen antwoord in huis. Integendeel. Op slag van rust zette Marcos Rashford United met een fraai doelpunt op rozen.

Twintig minuten voor affluiten tekende Pascal Gross voor de aansluitingstreffer: 2-1. Zo kregen we toch nog een spannende slotfase, maar uiteindelijk viel er geen doelpunt meer. Een nipte zege voor United - de zesde op rij in de Premier League. Lukaku viel in de 83ste minuut in.