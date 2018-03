Manchester City wint met kleinste verschil tegen waanzinnig slecht Chelsea



SW

04 maart 2018

18u53 0 Premier League Was het de uittredende landskampioen van Engeland die op bezoek was in het Etihad? Het valt moeilijk te geloven. Manchester City won weliswaar met het kleinste verschil, maar in kwaliteit was het verschil ettelijke malen groter.

Antonio Conte zette Eden Hazard opnieuw diep in de spits. Nou ja, diep. Hazard was in de eerste helft zowat de enige bezoekende speler die de middellijn af en toe nog eens te zien kreeg. Zo laag voetbalde Chelsea. Manchester City had 77 procent balbezit in de eerste helft, maar had het moeilijk om door de blauwe muur te breken. 0-0 was dan ook de ruststand.

Het openingsdoelpunt viel meteen na rust. Na amper veertig seconden kopte Bernardo Silva een voorzet van David Silva tegen de touwen. Op een bezoekende opflakkering van vijf minuten na, veranderde het doelpunt niets aan de situatie. Conté leek tevreden dat zijn club maar één doelpunt in het krijt stond en bleef zijn ploeg achteruit stuwen. Op deze manier hoefde het duidelijk ook niet meer voor Hazard. In blessuretijd werd hij vervangen. De martelgang was voorbij. De Belg snakt duidelijk naar een nieuwe club of trainer.

City telt nu al achttien punten meer dan eerste achtervolger Liverpool en mag stilaan beginnen rekenen wanneer het de titel magvieren. Chelsea blijft vijfde op liefst 25 punten van de 'Citizens.'