Manchester City strikt Peruviaans toptalent met wel héél opvallende naam

19 april 2020

18u15 0 Premier League De laatste woordgrap is nog niet gemaakt. Manchester City heeft de 16-jarige Peruviaan Kluiverth Aguilar aan zich gebonden. De rechtsback maakt in de zomer van 2021 definitief de overstap naar de Engelse landskampioen.

Met de transfer van de jeugdinternational was naar verluidt zo’n 2,5 miljoen mee gemoeid. “Onze club zal voor het eerst een speler afleveren aan het lichtblauwe Premier League-instituut. Dit is de grootste transfer uit de recente geschiedenis van het Peruviaanse voetbal", schrijft zijn huidige club Alianza Lima op de website. Ook de jonge Kluiverth wist met zijn emoties geen blijf. “Dit wordt ongetwijfeld het hoogtepunt van mijn carrière. Ik ben zo ontzettend blij dat Manchester City mij gescout heeft. Hopelijk kan ik me in de toekomst ontwikkelen tot een vaste waarde binnen de eerste ploeg.”

De naam van de piepjonge verdediger is op z’n zachtst gezegd opvallend te noemen, maar daar is best een logische verklaring voor. Aguilar Senior was namelijk erg gecharmeerd door het Nederlandse voetbal en noemde zijn jongste zoon daarom naar Patrick Kluivert. De oudere broer van de 16-jarige Peruviaan is bovendien naar Frank Rijkaard vernoemd. We zullen Kluiverth wel nog niet meteen zien schitteren in het Etihad Stadium. Hij wordt volgende zomer pas achttien en zet dan officieel zijn krabbel onder het contract. Voorlopig blijft hij dus nog even bij zijn huidige club Alianza Lima voetballen.

De originele Kluivert is één van de beste Nederlandse voetballers ooit. De spits maakte jarenlang het mooie weer bij onder meer Ajax en FC Barcelona. Bij die eerste club schreef hij geschiedenis door als 18-jarig jonkie de Amsterdammers naar de zege van de Champions League te schieten. De assist in de finale tegen AC Milan kwam van de voet van... Frank Rijkaard.

