Manchester City polst naar transfervrije Jan Vertonghen, die zelf geduldig afwacht Kristof Terreur in Engeland

14 juli 2020

13u01 0 Premier League Het verschil tussen een optie en een target. The Telegraph linkt Jan Vertonghen aan een vrije transfer naar Manchester City. De voorbije maanden won de club van Kevin De Bruyne links en rechts wel info in. Daar bleef het voorlopig bij.

Jan Vertonghen wacht geduldig af. De luxe die een vrije speler heeft. Liefst wordt zijn volgende club er een die in Champions League speelt, in een mooie stad, tegen een aardig salaris en een nieuwe taal leren staat ook op zijn bucket list. Ook de contractduur speelt een rol.

Spanje en Italië spreekt hem aan. Bij Inter staat hij op een lijst als Diego Godin vertrekt. AS Roma geeft de prioriteit aan Chris Smalling (Man United). Napoli probeert Gabriel dos Santos weg te plukken bij Lille. Betis, Sevilla en Valencia speuren ook naar een bijkomende linksvoetige verdediger.

De Britse krant ‘The Telegraph’ voegt vandaag Manchester City aan dat lijstje geïnteresseerden toe. Pep Guardiola is op zoek naar verdedigers. Een rechtsvoetige leider, die de geest van Vincent Kompany helemaal moet verjagen – op die positie is Kalidou Koulibaly (ex-Genk, nu Napoli) de nummer een. Hij zal met de jonge Eric Garcia strijden om een plaats. En graag zou zijn trainer er ook een voetballende verdediger bij hebben die zowel back-up kan zijn voor Aymeric Laporte, als kan depanneren op linksback.

Binnen dat profiel past Vertonghen. Als optie om een à twee jaar te overbruggen. Bij City wonnen ze de voorbije maanden info in over verschillende spelers. Voor het geval de Europese schorsing zou blijven staan. Voor het geval ze vrijuit zouden gaan. Ook naar de Rode Duivel (33) werd gepolst. Zijn contract bij Tottenham loopt straks af. Buiten zijn loon (momenteel ruim 75.000 euro per week) en een flinke tekenpremie moet hij niet veel kosten.

Of Vertonghen uiteindelijk de schifting heeft overleefd voor de lijstjes van vier targets per positie, wordt binnen de club niet bevestigd. City plant de komende mercato een fors offensief. Zijn huidige back-ups in de defensie, Nicolas Otamendi en John Stones, ziet Guardiola liever vertrekken.

Zou Vertonghen het aandurven om, als loyale speler van Spurs, de stap te zetten naar een andere Premier Leagueclub? De recordinternational zat bij Tottenham de voorbije maanden vaak op de bank. Als City hem effectief een contract aanbiedt, zal hij ook daar geen eerste keus zijn.

