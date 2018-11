Manchester City neemt zonder Kompany op cruise control de maat van West Ham MDB

24 november 2018

17u50 0 West Ham United WHU WHU 0 einde 4 MCI MCI Manchester City Premier League Een zorgeloze namiddag voor Manchester City in de Premier League. Zonder Vincent Kompany (op de bank) en de geblesseerde Kevin De Bruyne haalden de Citizens makkelijk de maat van West Ham United: 0-4.

Het klasseverschil was simpelweg te groot, daar in het London Stadium. Al na elf minuten vertaalde zich dat ook naar het scorebord. Het was David Silva, weer hij, die een afgeweken voorzet van Raheem Sterling binnen legde. Doelpunt nummer 53 voor Silva in de Premier League die ook voor de vierde wedstrijd op rij scoorde. Enkel Fernando Torres doet als Spanjaard met 85 stuks beter in de Engelse eerste klasse. Raheem Sterling volgde acht minuten later het voorbeeld van zijn ploegmaat. Nu kroop hij in de huid van afwerker op de lage schuiver van Leroy Sané. ‘Geen twee zonder drie’, leek Sané dan te denken. Na een fraaie combinatie stuurde de Duitser in de zestien zowel doelman Fabianski als Balbuena het bos in. De 0-3 in doel leggen, werd dan ook een koud kunstje. Dat de frustraties opborrelden bij de thuisploeg illustreerde Marko Arnautovic nog even. Hij plantte zijn studs op het been van Fabian Delph, maar kwam weg zonder kaart.

West Ham United lag al aan de rust tegen het canvas en de tweede helft was dan ook een maat voor niets. De Citizens lieten het eerst nog na om de score verder aan te dikken en in de extra tijd zette Leroy Sané de 0-4-eindstand op het scorebord. Toch kwam West Ham United tussendoor ook dicht bij een treffer. De ingevallen Chicharito stuurde Antonio diep, maar zag zijn ploegmakker oog in oog met Ederson op de paal besluiten. Ook Balbuena slaagde niet in zijn opzet. Door de zege legt koploper Manchester City de druk nu op Chelsea dat straks nog aan de bak moet tegen Tottenham. De Citizens tellen nu vier punten meer dan Liverpool dat met 0-3 won van Watford (waar Christian Kabasele voor de derde week op rij op de bank zat) en zeven meer dan Chelsea.

Denis Odoi, die de hele wedstrijd speelde, boekte met Fulham dan weer een levensbelangrijke zege met het oog op het behoud. Fulham won met 3-2 van Southampton en laat de laatste plaats aan Huddersfield. Ex-Anderlechtspits Aleksandar Mitrovic (33, 63.) scoorde twee keer voor Fulham, tussendoor scoorde ook André Schurrle (43'). Beide tegendoelpunten kwamen van Stuart Armstrong (8', 53').