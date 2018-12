Manchester City, met Kompany de hele match op het veld, sluit 2018 op positieve noot af: ‘Citizens’ winnen verdiend met 1-3 op het veld van Southampton GVS

30 december 2018

17u08 1 Southampton SOU SOU 1 einde 3 MCI MCI Manchester City Premier League Manchester City is weer tot op zeven punten van Liverpool genaderd in de Premier League. De regerende Engelse landskampioen ging vanavond met 1-3 winnen op het veld van Southampton. Bij de Citizens ontbrak Kevin De Bruyne nadat hij in de vorige match tegen Leicester City een trap geïncasseerd had, maar Vincent Kompany was wél nog eens van de partij. De centrale verdediger speelde de hele match en sluit 2018 dus af met een overwinning.

Na twee nederlagen was de missie van City zo klaar als een klontje: Na de demonstratie van Liverpool gisteren bedroeg de achterstand op de fiere leider al negen punten. Enkel bij winst tegen laagvlieger Southampton zouden The Citizens op 3 januari met enig zelfvertrouwen én een respectabele kloof The Reds ontvangen. City diende de klus wel te klaren zonder Kevin De Bruyne – thuisgebleven na een tik in Leicester woensdag. Vincent Kompany stond wel aan de aftrap: de Rode Duivel is opnieuw 100 procent fit.

Het plan was dus duidelijk: aanvallen én scoren. En dat loondde snel. McCarthy hield David Silva eerst nog van de openingstreffer, maar gaf zich na 10 minuten toch gewonnen. Mahrez gaf voor na een knappe tekening, de Spanjaard schoof eenvoudig binnen.

City domineerde, liet de 0-2 liggen, en kreeg vervolgens het deksel op de neus. Zinchenko ging aan het klungelen, Kompany twijfelde, Højbjerg trof heerlijk raak in het dak van het doel. Voor rust zette de landskampioen echter nog de puntjes op de i. James Ward-Prowse vloerde z’n eigen sluitpost, Agüero kopte drie minuten later een voorzet van Zinchenko – foutje goedgemaakt – binnen. 1-3.

En dat was meteen ook de eindstand, want in de tweede periode werd niet meer gescoord. Agüero trof nog een keer de dwarsligger en in het slot kreeg doelpuntenmaker Højbjerg nog meteen rood nadat hij Fernandinho torpedeerde, maar goals kregen de fans op Saint Mary’s niet meer te zien.

In het klassement springt Manchester City over Tottenham naar de tweede plaats. De kloof met leider Liverpool, die zaterdag Arsenal vernederde met 5-1, bedraagt 7 punten. Donderdag 3 januari staan beide teams tegenover elkaar in het Etihad Stadium.