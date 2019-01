Manchester City maakt na zinderende wedstrijd een eind aan ongeslagen reeks Liverpool, de Engelse titelstrijd ligt weer open DMM

03 januari 2019

22u52 7 Manchester City MCI MCI 2 einde 1 LIV LIV Liverpool Premier League Manchester City heeft de titelstrijd in Engeland weer opengegooid. Op speeldag 21 slaagde het er als eerste ploeg in de Premier League in om Liverpool opzij te zetten. ‘The Reds’ gingen met 2-1 de boot in. Bij City speelde Kompany 88 minuten, Kevin De Bruyne bleef de hele wedstrijd op de bank.

‘Right here, right now’. Het was de dance-klassieker van Fatboy Slim die de 22 gladiatoren in het Etihad Stadium op het veld kwam verwelkomen. In het hier en het nu moest het gebeuren voor Manchester City. Winnen betekende terugkeren tot op vier punten van Liverpool, met een verliespartij hielden de mannen van Pep Guardiola liever geen rekening. Die van Jürgen Klopp trouwens ook niet, na 20 wedstrijden was leider Liverpool nog steeds ongeslagen.

De hamvraag voor de wedstrijd was of Kevin De Bruyne tussen de lijnen zou staan bij de thuisploeg. Na een laatste training beslisten ze bij City om de Rode Duivel als pasmunt in te zetten op de bank. Vincent Kompany mocht wel nog eens verrassend aan de partij beginnen.

Doldwaze fase levert Liverpool geen goal op

En dat deed de kapitein goed. In een intens wedstrijdbegin werd de bal veelal aan de verdedigers gelaten en dus was het aan Kompany, Stones, Van Dijk en Lovren om op te bouwen. Op de helft van de tegenstander zetten beide ploegen immers goed druk. Het was dan ook een eind wachten op het eerste doelgevaar.

Daarbij scheelde het letterlijk een haar of Liverpool was op voorsprong gekomen. Na een weergaloze aanval vond Mané de paal op zijn weg, waarna ze bij City de bal ei zo na over de eigen doellijn werkten. Uit de herhaling bleek dat Stones net op tijd kwam om de bal weg te keilen. Geen goal voor Liverpool.

Sluipmoordenaar Agüero

Ook voor City leek er geen doelpunt meer aan te komen. De Liverpool-defensie stond zoals gewoonlijk als een huis. Een imposante Van Dijk neutraliseerde elk gevaar. Tot sluipmoordenaar Agüero zijn moment vond. De Argentijn deed wat hij altijd doet in een thuiswedstrijd tegen Liverpool: scoren. De ex-schoonzoon van Diego Maradona was een nanoseconde eerder op de bal dan Lovren en ook Alisson moest het ontgelden. Een schicht later stond het 1-0. Zeven goals in zeven thuiswedstrijden tegen Liverpool. Knap van de spits.

Tactische zet Klopp rendeert meteen na rust

Uppercut voor Liverpool net voor de rust en dat kwam ook vroeg in de tweede helft tot uiting. Klopp herkende zijn ploeg amper en greep meteen in. Fabinho kwam op het veld en Firmino ging iets lager spelen. Een zet die meteen loonde. Robertson dook verrassend op aan de tweede paal, duwde de bal tot bij Firmino en die kon de gelijkmaker glijdend over de doellijn werken. Alles te herdoen.

Eén letter verschil

Met nog een halfuur op de klok was de koploper in Engeland klaar om het laken naar zich toe te trekken, maar weer liep Liverpool op een killermoment van City. Sané mikte vanuit een schuine hoek op de binnenkant van de paal en waar het voor Mané niet lukte in de eerste helft, viel het dubbeltje nu wel aan de goeie kant. Wat één letter verschil al niet kan doen.

Geen Belgen meer

Een zinderende slotfase kondigde zich aan en dat kregen de supporters in het Etihad ook. Alisson verijdelde de 3-1 na een scherpe counter van City en aan de overzijde was Ederson bij de pinken op een poging van Salah. Een slotfase zonder Kevin De Bruyne trouwens. Guardiola zag het niet zitten om zijn herstellende sterspeler in de strijd te gooien. Ook Kompany ging er in het absolute slot nog uit.

Zonder Belgen veranderde er niets meer aan de score. Tot groot jolijt van de thuisploeg. Bij het laatste fluitsignaal ontplofte het Etihad Stadium. Liverpool is niet langer ongeslagen in de Premier League. De Engelse titelstrijd ligt weer een beetje open. Right here, right now!

