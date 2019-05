Manchester City blijft hopen op nog een jaartje Kompany KTH

17 mei 2019

06u23

Bron: HLN in Engeland 0

Manchester City speurt de transfermarkt af op zoek naar twee centrale verdedigers. De Engelse kampioen bereidt zich voor op het vertrek van Nicolas Otamendi en een eventueel vaarwel aan Vincent Kompany - al hoopt de club hem te overtuigen toch voor een jaar bij te tekenen. Pep Guardiola vond zijn aanvoerder in de laatste zes matchen van het seizoen immens. Er blijven vragen bij zijn fitheid, maar Kompany heeft punten gescoord. Morgen op Wembley kan hij zijn twaalfde prijs winnen bij City.

Een passend afscheid met een unieke treble? “Het draait niet om die prijs op mijn palmares te zetten”, zegt Kompany. “Ik geef niet om mijn cv. We zijn een groep leeuwen. Wanneer we hongerig zijn, zijn we zo speciaal. Ik ga er alles aan doen om een druppel bloed toe te voegen aan het water. Zodat het team nog hongeriger wordt. Mijn stijl is simpel. Als ik voel dat de maats het wat makkelijk opnemen, ga ik er op training wat agressiever in of laat ik me verbaal gelden.” (KTH)