Manager van Kevin De Bruyne onthult: "Real Madrid en Barcelona hebben de voorbije maanden gepolst, maar Kevin voelt zich zo gelukkig bij City" Kristof Terreur in Engeland

24 februari 2018

15u27

Premier League Real Madrid of Barcelona maakten nooit een kans, omdat Kevin De Bruyne absoluut bij Manchester City wilde blijven. Geen van beide clubs pushte evenmin voor of ging over tot concrete onderhandelingen. Toch deed Patrick De Koster, de agent van De Bruyne, op Eleven Sports aan namedropping. Hij vertelde dat de 'grote der aarden' hem polsten: "Barcelona en Real dus."

Kevin De Bruyne tekende begin dit jaar een nieuw lucratief contract bij Man City tot 2023. Hij gaat vanaf juni wekelijks meer dan 300.000 euro per week verdienen. Op Eleven Sports kwam zaakwaarnemer Patrick De Koster nog eens terug op de onderhandelingen. “Iedereen wist dat De Bruyne zou verlengen bij City”, zei hij. “Maar het is wel zo dat de groten der aarde, zij die de financiële mogelijkheden hebben om hem te halen, de voorbije maanden gepolst hebben voor de Bruyne. Om te vragen wat er mogelijk was. Maar Kevin voelt zich gewoon zo gelukkig bij Manchester City, dus was dat nooit aan de orde.”

Met die groten der aarde doelde De Koster op twee Spaanse clubs, Real Madrid en Barcelona. “Zij zijn de enige die dat kunnen hé”, aldus De Koster. “Er zijn er niet veel meer, he. Oké, het nummer 37 in China kan hem ook betalen, maar dat biedt geen toekomstperspectief voor Kevin. Hij weet dat hij daar meer kan verdienen dan in Europa, maar wat kan hij daar op zijn leeftijd gaan doen.”

Informele contacten in het voetbal zijn schering en inslag. Clubdirecteurs winnen constant info in met het oog op een potentiële transfers. Maar evengoed contacteren makelaars andere collega’s, soms ook met een smoesje dat ze in opdracht van club x of club y werken - ze willen hun graantje meepikken. Real Madrid noch Barcelona maakten De Bruyne een concreet voorstel over, omdat ze wisten dat hij bij City zou blijven.