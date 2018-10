Man Unitedspelers redden het vel van Jose Mourinho na geweldige comeback: "Als het zondag regent in Londen is het mijn schuld" KTH/LPB

06 oktober 2018

20u30 3 Manchester United MUN MUN 3 einde 2 NCU NCU Newcastle United Premier League Dan toch niet 'The End' voor José Mourinho. Een verslagen Man United krabbelde na rust alsnog recht na een 0-2-achterstand. Een ongelooflijke comeback geïnspireerd door rebel Paul Pogba en georchesteerd door zijn coach. De spelers die met hem overhoop lagen, bliezen ‘Dead Man Walking’ nieuw leven in. Geen ontslag voor de opgejaagde Mourinho: "Als het zondag regent in Londen is dat mijn schuld. Als de Brexit onderhandelingen mislukken ook. De heksenjacht moet stoppen."

Drama op Old Trafford.

Minuut 7. Kenedy mag ongehinderd naar binnen kappen en in de verste hoek uithalen (0-1).

Minuut 10. Shelvey zwiept een voorzet in de zestien, Muro mag vrij draaien en binnentrappen (0-2).

Uit het bezoekende vak rolt de bestseller 'You are getting sacked in the morning'. 'Morgenvroeg word je ontslagen'.

Was eigenlijk al gebeurd. Roddelkrant 'The Mirror' had zaterdagochtend Jose Mourinho’s C4 getekend. Een achterpagina gebaseerd op een goeie bron binnen Man United. Synthese van het verhaal in 22 woorden: ook bij winst gooit de club de trainer die met iedereen bonje heeft op straat, wegens te veel imagoschade voor Man United. De persdienst schiet in actie. Formele ontkenningen worden ingefluisterd.

Ex-aanvoerder Gary Neville haalt keihard uit naar de clubleiding – een bende ongekwalificeerden. Lynchpartij live op de beeldbuis. De collateral damage. Op tv kan je er niet naast nakijken. Op de radio en op de websites draait het om een man en zijn lot. Dead Man Walking.

Zo ziet José Mourinho er ook uit aan de rust. Boze man in de regen, teleurgesteld in zijn onder druk falende spelers. Verslagenheid troef.

Minuut 46: Invalbeurt van Marouane Fellaini.

Minuut 50: Paul Pogba haalt uit. Dubravka gaat goed plat. Matic trapt in de herneming onbegrijpelijk over.

Minuut 56: Rashford kopt naast.

Minuut 70: Juan Mata krult een vrijschop knap in de hoek. Weer hoop.

Minuut 72: Romelu Lukaku haalt een bal van de eigen doellijn.

Minuut 75: Dubravka haalt een poging van Fellaini weg. Ook Smalling treft de Newcastlekeeper.

Minuut 76: Anthony Martial, op aangeven van een energieke inspirator Paul Pogba, doet Mourinho de vuisten ballen. De gelijkmaker.

Minuut 90: Alexis Sánchez kopt United naar de zege. Een ongelooflijke comeback.

Uit de tribunes rolt een luide 'Jose Mourinho'. De trainer steekt verbeten een pinkje in de lucht. Zijn antwoord aan de criticasters. Job gered door de spelers met wie hij dit seizoen naar verluidt het zwaarst overhoop ligt: Pogba, Martial, Mata en Pogba. Zou er dan toch nog rek op de relatie zitten?

In de loop van volgende week staat er in Londen een gesprek gepland tussen José Mourinho en zijn clubleiding. Zou een ontslag na die comeback nog op tafel komen?

Antwoord daarop zondagmorgen in 'The Mirror' wellicht. Mourinho: "De eigenaars hebben me een contract gegeven tot 2020. Zonder dat ik een pistool tegen hun slaap heb gezet. Zoals een vriend mij vanmorgen zei: als het morgen regent in Londen is dat wellicht mijn schuld. Als er moeilijkheden opduiken in de onderhandelingen over Brexit zal ik het ook gedaan hebben. Er is veel verdorvenheid in het voetbal. De duidelijke heksenjacht op mij moet stoppen. Maar goed, dat is mijn lot, mijn leven. I like it."