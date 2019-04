Man United ziet De Gea weer dure flater maken, Champions League-voetbal ver weg voor Lukaku ODBS

28 april 2019

17u50 0 Manchester United MUN MUN 1 einde 1 CHE CHE Chelsea Premier League Geen nieuwe nederlaag, maar ook geen goeie zaak: Manchester United - Chelsea eindigde op 1-1 zodat de 'Red Devils’ al op een half mirakel moeten rekenen om nog aan Champions League-voetbal te geraken. In de steek gelaten door David De Gea vandaag, opnieuw. Een flater van de Spaanse goalie zorgde voor de gelijkmaker van Alonso. Een klap waarvan een goed gestart United niet meer herstelde.

Eden Hazard heeft zijn laatste topper in de Premier League niet naar z’n hand kunnen zetten. De ‘Blues’ van Sarri zochten voortdurend naar Hazard om de boel te forceren, maar Eden genoot veel te weinig steun. Vooral Higuain stelde op de negen opnieuw zwaar teleur. Dat Chelsea vandaag geen averij opliep in de strijd om een CL-ticket, was dankzij De Gea. Nadat Man United de hele eerste helft gedomineerd had, werkte die een afstandsknal van Rüdiger veel te slap voor zich uit. De gevolgde Alonso werkte binnen (1-1). Een mokerslag voor de Mancunians, die zo een sterke eerste helft waarin ze veel gegeven hadden, niet bekroond zagen. Lukaku was na een knappe bal van Shaw al na vier minuten dicht bij de 1-0, even later eiste dat duo opnieuw de hoofdrol op. Onze landgenoot met een prima stiftbal in de loop van Shaw, die Juan Mata op zijn verjaardag liet scoren.

Gonzalo Higuain was caught offside five times against Man Utd, as many as every other player on the pitch combined.



Even two more than Lukaku... 😱 pic.twitter.com/D7QYwvXypf Squawka Football(@ Squawka) link

Chelsea leek weer af te stevenen op een van zijn vele offdays en had geluk dat een kopbal van Bailly nipt naast ging. Tot De Gea hen een levenslijn toewierp. De tweede helft was een rommelige affaire: veel spanning en inzet, weinig goed voetbal. De energiemeter van Lukaku zakte zienderogen en de Duivel liet zich al te vaak betrappen op buitenspel. Terwijl de tackles in het rond vlogen, behield Hazard zoals steeds zijn cool. Maar ook hij kon Chelsea niet aan de drie punten helpen, ook niet toen een op de zege jagend Man United in de slotfase ruimte liet. Met een puntje waren de ‘Blues’ ook best tevreden: ze naderen als nummer vier (68 punten) tot op 2 punten van Tottenham en zagen Arsenal (66) eerder op de dag verliezen. Met Watford thuis en Leicester uit moet de top vier lukken voor Sarri, die ook nog kans maakt op Europa League-trofee. Donderdag trekt Chelsea naar Frankfurt in de heenmatch van de halve finale, zodat het toch nog een afscheid in schoonheid kan worden voor Eden op Stamford Bridge. Man United van zijn kant blijft steken op 65 punten en dreigt de Champions League een jaartje vaarwel te zeggen.