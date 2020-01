Man United volgende maand zonder zijn grootste vedetten tegen Club Brugge: Pogba én Rashford haken af met blessure Kristof Terreur in Engeland

20 januari 2020

06u59 0 Premier League Paul Pogba: kruis erover. Marcus Rashford: kruis erover. David De Gea: geen eerste keus in de Europa League. Manchester United doet het over een maand tegen Club Brugge zonder zijn grootste vedetten. Hoop doet leven.

Marcus Rashford stuurde een verontschuldigende tweet: “Had er graag alles aan gedaan om er bij te zijn, maar erg ontgoocheld dat ik de selectie niet haalde.” Ole Gunnar Solskjaer onthulde in zijn matchpreview dat zijn spits, dit seizoen goed voor 19 goals, er enkele weken niet bij zou zijn. “Maar doorgaans is hij een snelle hersteller.”

Laten we dat een verbloeming noemen. In de tribune op Anfield wist Engels bondscoach Gareth Southgate beter. Lang duurde het niet voor uit de omgeving van Rashford uitlekte dat hij twee tot drie maanden out zou zijn. Een stressfractuur in de rug is er een dubbele geworden na een contact tegen Wolves. Bovendien moet een zwevend botje in de enkel dringend operatief worden verwijderd. Bij United verwachten ze hem niet terug voor de internationale break in maart.

De Gea niet in doel

Anthony Martial vindt zijn weg in de punt, de jonge Mason Greenwood kan er uit de voeten, maar de leemte die Romelu Lukaku en Alexis Sánchez (beiden bij Inter) hebben gelaten, is nooit opgevuld. United schreeuwt om een bijkomende spits.

“Het zou kunnen dat we ons op short term deals storten, omdat de markt open is”, zei Solskjaer. “We zijn niet hopeloos op zoek, maar als de juiste spelers beschikbaar zijn, zullen we het niet nalaten.” Good luck daarmee. Chelsea zoekt een spits. Tottenham wil er graag één bij. Inter hoopt de komst van Olivier Giroud snel af te ronden. Veel aanvallers van wereldniveau zijn er in januari niet beschikbaar.

Over een maand zakt Man United naar Jan Breydel af. Zonder zijn bekendste namen. Naast Rashford ontbreekt ook zijn grootste vedette, Paul Pogba, herstellend van een operatie aan de voet. Scott McTominay scheurde onlangs de kruisbanden van de knie. En doelman David De Gea staat in de Europa League doorgaans zijn plaats af aan stand-in Sergio Romero.

Heupblessure Maguire

Duurste verdediger aller tijden Harry Maguire speelt ondertussen door met een kwetsuur aan de heup - ook die moeten ze managen. Blijven buiten boven vernoemde namen nog over: Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Bailly, Dalot, Tuanzebe, Fosu-Mensah, Williams, Rojo, Mata, Lingard, Pereira, Fred, James, Gomes, Matic, Garner en Chong. In de loop der jaren is United veel van zijn grandeur kwijtgespeeld. Onderhandelingen met Bruno van Sporting over een prijs van 60 miljoen euro lopen nog, maar ook hij zal zich moeten aanpassen. Zou het voor Club nu of nooit zijn?

Man United beperkte op Anfield de schade. Toeval was het niet dat Virgil van Dijk op een standaardfase de score opende. De zonedefensie van Solskjaer is kwetsbaar - ‘t zal niet de laatste keer zijn dat ze zich laten vloeren. Mo Salah gaf in de laatste minuut het genadeschot na een assist van doelman Alisson. Niemand kon Solskjaer verwijten dat zijn team er niet voor ging.

Liverpool van zijn kant freewheelt naar de titel. Zestien punten bedraagt de kloof op Man City met nog een inhaalmatch achter de hand. Het is ondertussen al 675 minuten geleden dat The Reds nog een doelpunt incasseerden. Zeven clean sheets op rij. Als alles meezit, kan Liverpool over tien matchen zelfs al de titel vieren. Nooit was een top 5-kampioenschap zo eenzijdig als dit seizoen. Zo ver steekt Liverpool erbovenuit.