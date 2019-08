Man United verkoopt Chelsea meteen flinke draai om de oren: 4-0! Redactie

11 augustus 2019

19u22 2 Manchester United MUN MUN 4 einde 0 CHE CHE Chelsea Premier League Manchester United heeft het nieuwe seizoen prima geopend. Het won de topper tegen Chelsea met duidelijke 4-0-cijfers. Rashford (2x), Martial en de ingevallen James namen de doelpunten voor hun rekening.

Bij Chelsea ontbrak Michy Batshuayi in de kern. Olivier Giroud mocht dan weer toekijken vanop de bank hoe de jonge Tammy Abraham als aanvalsleider fungeerde. En ei zo na kende de jongeling een droomdebuut: na drie minuten spelen pakte hij uit met een verwoestend schot, de paal redde De Gea en United. Chelsea bleef baas in de openingsfase, maar het was wel United dat op voorsprong klom. Zouma stopte in de eigen zestien Rashford onder de grond, waarna diezelfde aanvaller de bal vanop de stip in de bovenhoek joeg. Chelsea was aanvankelijk aangeslagen, maar het kreeg voor de rust nog kansen genoeg om gelijk te stellen. Emerson knalde de beste op de paal.

Twee goals in 95 seconden

Een klein uur later stond er 4-0 te blinken op het scorebord. Was Chelsea dan zo slecht? Welnee, United was gewoon dodelijk efficiënt. De bezoekers kwamen alweer het best uit de kleedkamers, maar net als in de eerste helft kregen ze het deksel op de neus. Eerst troefde Martial Azpilicueta af na een prima voorzet van de Braziliaanse Belg Andreas Pereira, twee minuten later verzilverde Rashford een héérlijke assist van Pogba. Het slotakkoord was nog voor de ingevallen James, die de 4-0 via Emerson in doel knalde.