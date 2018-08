Man. United, met Lukaku en Fellaini als invallers, begint foutloos aan nieuwe Premier League-seizoen



10 augustus 2018

20u00 0 Manchester United MUN MUN 2 einde 1 LEI LEI Leicester City Premier League Een glansprestatie was het niet, maar Manchester United heeft zich niet laten verrassen door Leicester City op de opener in de Premier League. Met Lukaku en Fellaini als invallers namen de Mancunians niet zonder moeite de maat van Leicester City (2-1).

Op de komst van Fred na – de Braziliaanse middenvelder maakte de overstap van Shakhtar Donetsk voor 59 miljoen euro – was er van transfergeweld amper sprake op Old Trafford. Tot ongenoegen van coach Mourinho, die Lukaku en Fellaini in de lijn der verwachting op de bank liet starten vanavond. De competitieopener kwam te vroeg voor de Rode Duivels, pas terug uit vakantie. Wel tussen de elf starters: Andreas Pereira. De Belgische Braziliaan, vorig seizoen gestald bij Valencia in La Liga, maakte een goede indruk in de voorbereiding en profiteerde van het lijstje afwezigen op het middenveld.

’t Werd overigens een droomstart voor Pereira en United. Na handspel in de zestien knalde Pogba al na drie minuten, vanop de stip, de eerste Premier League-treffer in de bovenhoek. Maar echt overtuigen deden de Mancunians daarna niet. Op het halfuur had het zomaar 1-1 kunnen staan. De Gea toverde echter een schitterende save uit zijn handschoenen. Flaterend op het WK met Spanje, vandaag alweer het betrouwbaar sluitstuk.

Na rust was het lang wachten tot de definitieve doodsteek – invaller Lukaku zag een wenkende kans op 2-0 gepareerd door Schmeichel – tot Shaw zeven minuten voor affluiten alle twijfels wegnam. 2-0, Leicester tegen het canvas. Ook Marouane Fellaini mocht in de slotminuten nog opdraven. Hij zag hoe Vardy in minuut 92 nog milderde, maar verder dan een aansluitingstreffer kwamen de Foxes niet.