Man United lijdt in extremis puntenverlies en doet slechte zaak in strijd om Champions League-ticket Redactie

13 juli 2020

23u00 0 Manchester United MUN MUN 2 einde 2 SOU SOU Southampton

Geen vijfde zege op rij voor Manchester United. ‘The Red Devils’ hebben in extremis 2-2 gelijkgespeeld tegen Southampton, dat eerst op voorsprong kwam. Na balverlies van Pogba kon Armstrong optimaal profiteren. Maar United, dat prima op dreef was na de coronabreak, was niet van slag. Onder leiding van Rashford en Martial ging het in drie minuten tijd van 0-1 naar 2-1. Daar leek het ook bij te blijven, maar in de absolute slotseconden van de wedstrijd schoot Obafemi Southampton toch nog naar een gelijkspel. Man United laat zo de derde plaats liggen. Het blijft vijfde.



