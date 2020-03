Man United-legende Roy Keane haalt uit naar blunderende De Gea: “Ik had hem vermoord” Tim Hartman

02 maart 2020

17u27

Bron: AD.nl 0 Premier League Roy Keane keek gisteren met stijgende verbazing naar de blunderende David de Gea. De Spaanse doelman van Manchester United ging na drie minuten al vreselijk in de fout in het uitduel met Everton. “Ik had hem vermoord”, zegt de oud-speler van Manchester United.

Everton - Manchester United was iets meer dan tweeënhalve minuut bezig toen De Gea de bal teruggespeeld kreeg van Harry Maguire. De doelman had ruimschoots de tijd om iets met die bal te doen, maar de Spanjaard wachtte bijzonder lang en toen hij eenmaal de bal besloot weg te schieten, schoot hij de bal tegen Dominic Calver-Lewin aan: 1-0 voor Everton.

“Als coach of als speler had ik hem vermoord. Je zou hem wel moéten vermoorden om deze actie. Hij is een heel slimme doelman, maar hij wacht gewoon veel te lang. Waar wacht hij op?”, vraagt Keane zich af bij Sky Sports.

De voormalig Ierse middenvelder van The Red Devils kan er met zijn hoofd niet bij waarom De Gea zó lang wachtte met het wegschieten van de bal. “Manchester United kan het zich niet veroorloven om dit soort fouten te maken. Als je een beslissing maakt, doe dat dan snel. Nu heeft Manchester United een ervaren doelman en dan krijg je dit. Het was een beetje arrogant van hem, hij wil de aandacht even opeisen. Ik zou hem in de rust gelyncht hebben.”

Uiteindelijk hield Manchester United een punt over aan het bezoek op Goodison Park. Bruno Fernandes maakte er nog in de eerste helft 1-1 van, waarna een goal van Calvert-Lewin in de allerlaatste minuut werd afgekeurd.