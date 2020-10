Man United krijgt historisch pak slaag op Old Trafford van José Mourinho en Spurs: 1-6! KTH/ODBS

04 oktober 2020

19u28 8 Manchester United MUN MUN 1 einde 6 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Liefst had José Mourinho er nog een paar meer gezien. De 1-6 van Man City op Old Trafford voorgoed van de tabellen. Tottenham Hotspur verpletterde Man United in eigen huis ondanks een vroege achterstand in minuut een. Afgang voor Solskjaer en de man met het masker in de tribune: Ed Woodward.

23 oktober 2011: Man United - Man City 1-6.

4 oktober 2020: Man United - Tottenham 1-6.

Evenaring van de zwaarste nederlaag onder Sir Alex Ferguson. Evenaring van het zwaarste verlies sinds 1955. José Mourinho grijnsde eens. Hij kent de structurele problemen bij Man United als ex-werknemer als geen ander. In zijn hoofd voelt het toch een beetje als zout in de wonde.

Op de tribune zat CEO Ed Woodward te tokkelen op zijn smartphone. Net voor deadline day is er een akkoord met Alex Telles, linksachter van FC Porto. Edinson Cavani, krijger van 33, staat op het punt te tekenen. Of zijn last-minute transfers alles bij Man United op zal lossen, valt te betwijfelen. Geen goeie centrale verdediger in, geen Jadon Sancho die Ole-Gunnar Solskjaer er zo graag had bijgehad.

Qua transferplanning loopt er vaak iets mis sinds Sir Alex Ferguson en CEO David Gill in 2013 afzwaaiden. Woodward en zijn trainer, Solskjaer, staan weer in de vuurlinie. De eerste nog iets meer dan de tweede. Hij is het gezicht van de malaise die nu al meer dan zeven jaar duurt. United is, op die paar opflakkeringen onder Mourinho na, van zijn voetstuk gedonderd. Grote club in verval.

Een nieuwe match, een nieuwe assist voor Harry Kane! 💪 pic.twitter.com/QYhkk6xVVT Play Sports(@ playsports) link

United kreeg na 30 seconden een strafschop na een domme fout van Sánchez. Bruno, specialist, zette die om. Daar hield het goeie nieuws op. Daarna was het aan Spurs. Zowat elk foutje achterin - en dat waren er wel wat - werd afgestraft. Martial kreeg rood voor een reactie na provocatie van Lamela - slagje in het gezicht. Matennaaierij, maar zou die zoveel effect hebben gehad op het resultaat?

United speelde zonder ruggengraat. Zonder enthousiasme. Bij Spurs was er dat wel. Ndombele, Son (2 keer), Harry Kane (2 keer) en Aurier bezegelden het lot van United. Afstraffing. Toen Kane vanop de stip de eindstand vastlegde, was de handrem al even omhoog. Spurs heeft een waanzinnige kalender achter de rug, met twee midweekwedstrijden - een in de Carabao Cup, een in de Europa League. Ze hebben het wonderwel overleefd.

In de commentaarcabine besloot Gary Neville, ex-aanvoerder, met een ironische noot: “Gelukkig komt Cavani. Is altijd al het plan geweest.”

De macht in Engeland is United al een tijdje kwijt. Onder het huidige bewind komt dat nooit meer goed.

Mourinho vierde sereen.

.@HarryMaguire93, de duurste verdediger ter wereld! 😅 pic.twitter.com/bKK7iq2cGU Play Sports(@ playsports) link

